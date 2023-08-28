TRT'nin dijital kanal tanıtımında ünlüleri Arapça konuşturdular. Paranın satın alamayacağı bir şey kalmadı

Dijital yayın platformu Tabii'nin yeni projelerinin tanıtımında ünlü oyuncu Pelin Karahan ve geçtiğimiz günlerde Devlet Tiyatroları Genel Müdürü olan Tamer Karadağlı’nın da Arapça konuştuğu anlar sosyal medyada tartışmalara neden oldu.

Sosyal medya platformlarında hızla yayılan videoya bazı kullanıcılar sert eleştirilerde bulundu.

Bazı sosyal medya kullanıcıları “İğrençsiniz başka bir şey değil kendi güzel dilimiz varken Arap diline özenmek rezillikten başka bir şey değil, bu bir işgaldir, Araplaşmayacağız gibi yorumlarda bulundular.