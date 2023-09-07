Araplar Türkiye’ye gelsinler diye sağlanan yeni ayrıcalık ortaya çıktı

Editör: Ersoy Özdem

Hükümetin olmayan göç stratejisi ve açık kapı politikası, Türkiye’yi özellikle Arapların cazibe merkezi haline getirdi.

Normal yollardan Türkiye’ye gelen ve geri dönmek istemeyen Araplar gayrimenkul satın alarak Türkiye Cumhuriyet’i vatandaşı olabiliyorlar. Ancak bunun maliyeti 400 bin dolar iken, Araplara daha düşük maliyetlerle Türkiye’de kalmanın yolları açıldı.

Turizm gerekçesi ile kısa dönem ikamet izni başvurusu reddedilen Araplar bunun yerine artık özellikle İstanbul’da bulunan apartman üniversitelerinden birine ya da meslek yüksek okuluna kayıt yaptırıp öğrenci oturma izni alabiliyor. Bu sayede ülkede kalmanın yolunu da bulmuş oluyor.

Daha önce Göç İdaresi tarafından öğrenciliklerin gerçek olup olmadığı yetkililer tarafından kontrol edilebilirken, artık bu kontrolün yapılamadığı ve sistemden notların görülemediği belirtildi.

ÜNİVERSİTE VE DANIŞMANLIK ŞİRKETLERİ İÇİN GEÇİM KAPISI

Danışmanlık şirketleri ise, yabancı öğrencilere vakıf üniversitelerini “Türkiye’deki vakıf üniversitelerinde okumak, sınavsız bir seçenektir. Türkiye’de üniversite okumak istiyorsanız lise mezuniyetinizin olması gerekmektedir. Kabulünüzü yüzde 100 garantili bir şekilde sağlıyoruz” diyerek pazarlıyor.

Türkiye’deki devlet ve vakıf üniversitelerine yabancı öğrenciler üç şekilde girebiliyor. Birincisi merkezi sınav. Ancak, Türkiye Yurtdışından Öğrenci Kabul Sınavı (TR-YÖS) YÖK tarafından yükseköğretim kurumlarına sadece tavsiye ediliyor, zorunlu tutulmuyor. İkincisi; isteyen üniversiteler, kendi sınavını yapıyor. Örneğin 12 bin 308 uluslararası öğrencisi olan Karabük Üniversitesi 20 Mayıs’ta Moritanya’da Uluslararası Maarif Okulları Nuakşot Erkek Lisesi’nde, 3 Haziran’da ise hem üniversite yerleşkesinde hem de Mersin’deki Mezitli Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde sınav düzenleyecek.

Üçüncüsü de “sınavsız kabul”. Bazı vakıf üniversiteleri, yabancı öğrencileri lise diploma notlarına bakarak kayıt ediyor. Uluslararası öğrenciler için eğitim ücretleri, üniversite ve bölüme göre 1000 dolar ile 35 bin dolar arasında değişiyor.

İLAY AKSOY GÜNDEME GETİRDİ

Öte yandan özellikle Araplara sağlanan bu ayrıcalıkla ilgili Demokrat Partisi Genel Başkan Yardımcısı İlay Aksoy sosyal medya hesabından açıklama yaparak İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya konuyla ilgili bir takım sorular yöneltti.

Aksoy paylaşımında şu ifadeleri kullandı;

Sayın Ali Yerlikaya

Ülkemizde kalmayı hak etmeyen birçok yabancı, turist vizesi alamayınca herhangi bir apartman üniversitesine ya da meslek yüksek okuluna kayıt yaptırıp “ÖĞRENCİ OTURMA İZNİ” alarak ülkemizde kalma yolunu bulmuş.

İşin en acı tarafı ise eskiden bu öğrenciler gerçek mi diye düzenli olarak diploma notları kontrol edilirken şu an Göç İdaresi sistemden notlarını göremiyor.

1. Göç idaresi neden göremiyor?

2. Verilen izinleri nasıl denetliyorsunuz?

3. Sistemdeki boşluğu yakalayan yabancılara karşı neden Türkiye Cumhuriyeti tedbir almıyor? 3. Terörle ilişkisi olan kaç kişi öğrenci oturuma izniyle ülkemizde barınıyor?