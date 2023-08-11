Tamer Karadağlı Gezici çıktı. Erdoğan Devlet Tiyatroları Genel Müdürü olarak atamıştı

Erdoğan tarafından, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü olarak atanan Tamer Karadağlı’nın Gezi Parkı’ndan görüntüleri tekrar gündem oldu.

Tamer Karadağlı Gezici çıktı. Erdoğan Devlet Tiyatroları Genel Müdürü olarak atamıştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan kararlara göre, 11 bakanlıkta 145 genel müdür ataması yapıldı.

Atamalarda dikkat çeken isimlerden biri de Tamer Karadağlı oldu.

Tamer Karadağlı, Erdoğan tarafından Devlet Tiyatroları Genel Müdürü olarak atandı.

Atama sonrası Tamer Karadağlı’nın Gezi Parkı olaylarından görüntüleri tekrar gündem oldu.

"GÜNLERDİR BURADAYIM"

Görüntülerde hükümetin halkın sesine kulak vermesini ve günlerdir Gezi Parkı’nda olduğunu vurgulayan Karadağlı, “Bu yükselen sese kulak verilmesi gerektiğine inanıyorum. İnsanlar artık sessiz kalmak istemiyor ve seslerini duyurmak istiyorlar. Bunu da destekliyorum. Günlerdir buradayım, olmaya da devam edeceğim.” ifadelerini kullanıyor.

Öne Çıkanlar
e-TEP nedir? Elektronik İngilizce Yeterlilik Testi (e-TEP) sınavı nasıl yapılacak?
e-TEP nedir? Elektronik İngilizce Yeterlilik Testi (e-TEP) sınavı nasıl yapılacak?
Altın fiyatları düşecek mi? 11 Ağustos çeyrek gram altın ne kadar kaç TL?
Altın fiyatları düşecek mi? 11 Ağustos çeyrek gram altın ne kadar kaç TL?
Sporun 1 numarası Şansal Büyüka Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı değerlendirdi
Sporun 1 numarası Şansal Büyüka Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı değerlendirdi
Bahçeli’nin çağrısına İYİ Parti nasıl tavır alacak?
Bahçeli’nin çağrısına İYİ Parti nasıl tavır alacak?
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 54 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 54 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Avrupa’nın ve İngiltere’nin sınır bekçisi AKP
Avrupa’nın ve İngiltere’nin sınır bekçisi AKP
Son Haberler
Google’dan bomba özellik. Sizin yerinize bile cevap verecek Teknoloji - Otomotiv
Google’dan bomba özellik. Sizin yerinize bile cevap verecek
Güney Koreli gönüllüler 6 ay sonra deprem bölgesi Osmaniye’ye geldi Dünya
Güney Koreli gönüllüler 6 ay sonra deprem bölgesi Osmaniye’ye geldi
Ndao yeniden İstanbul'da Dünya
Ndao yeniden İstanbul'da
Aşırı sıcakların bilinmeyen riski ortaya çıktı. Uzmanı uyarılarını sıraladı Sağlık
Aşırı sıcakların bilinmeyen riski ortaya çıktı. Uzmanı uyarılarını sıraladı
"Fındık para etmiyor" diyen çiftçi ağaçlarını kesti Güncel
"Fındık para etmiyor" diyen çiftçi ağaçlarını kesti
Sivasspor Achilleas Poungouras'ı transfer etti Spor
Sivasspor Achilleas Poungouras'ı transfer etti
e-TEP nedir? Elektronik İngilizce Yeterlilik Testi (e-TEP) sınavı nasıl yapılacak? Keşfet
e-TEP nedir? Elektronik İngilizce Yeterlilik Testi (e-TEP) sınavı nasıl yapılacak?