Tamer Karadağlı Gezici çıktı. Erdoğan Devlet Tiyatroları Genel Müdürü olarak atamıştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan kararlara göre, 11 bakanlıkta 145 genel müdür ataması yapıldı.



Atamalarda dikkat çeken isimlerden biri de Tamer Karadağlı oldu.



Tamer Karadağlı, Erdoğan tarafından Devlet Tiyatroları Genel Müdürü olarak atandı.



Atama sonrası Tamer Karadağlı’nın Gezi Parkı olaylarından görüntüleri tekrar gündem oldu.

"GÜNLERDİR BURADAYIM"

Görüntülerde hükümetin halkın sesine kulak vermesini ve günlerdir Gezi Parkı’nda olduğunu vurgulayan Karadağlı, “Bu yükselen sese kulak verilmesi gerektiğine inanıyorum. İnsanlar artık sessiz kalmak istemiyor ve seslerini duyurmak istiyorlar. Bunu da destekliyorum. Günlerdir buradayım, olmaya da devam edeceğim.” ifadelerini kullanıyor.