TRT'nin Ulus'taki boğaz manzaralı binası satılıyor. Kime satılacağı şimdiden besbelli

Geçtiğimiz yıllarda depreme dayanıksız iddiası ile boşaltılan TRT’nin Ulus’ta yer alan kampüsü hakkında gündemi sarsacak bir iddia ortaya atıldı. Fatih Altaylı bugünkü köşe yazısında, kampüsün yer aldığı arazinin satış hazırlığında olduğunu ifade etti.

Geçtiğimiz dönemlerde arazinin AKP hükümeti tarafından satılacağını iddia ettiğini belirten Altaylı, ilgili yazısında, “TRT’nin Ulus’taki boğaza nazır dev arazisini bu iktidar satar” şeklinde söylemde bulunduğunu belirtti.

Altaylı, daha sonraki süreçlerde ise bu yazısının pek itibar görmediğini ve bununla beraber AKP yanlılarının da eleştirilerine hedef olduğunu aktardı.

TRT KATAR’LILARA KİRACI

Ulusta yer alan kampüsün boşaltıldıktan sonra metruk hale getirildiğini ve şu anda TRT İstanbul tesis ve stüdyolarının Çekmeköy’de yer aldığını ifade eden Fatih Altaylı, TRT’nin şu anda kaldığı yerde ‘Katar’lılara kiracı olduğunu da ifade etti.

ARAZİNİN YENİ SAHİBİ BELLİ

Gazeteci Fatih Altaylı, köşe yazısında satışa hazırlanan arazinin de yeni sahibi için ise şu iddiayı ortaya attı: “Bana sorarsanız yeni sahibi şimdiden bellidir de, bizim henüz haberimiz yoktur”.

Fatih Altaylı’nın köşe yazısındaki ilgili bölümü şu şekilde:

“Coupon

Epey önce burada yazdım. “TRT’nin Ulus’taki boğaza nazır dev arazisini bu iktidar satar” diye.

Yazım pek itibar görmediği gibi, iktidar yanlılarının da eleştirilerine hedef oldum.

Gel zaman git zaman haklılığım ortaya çıkmaya başladı.

TRT’nin Ulus Kampüsü “deprem riski” nedeniyle boşaltıldı.

Metruk hale getirildi.

TRT İstanbul tesis ve stüdyoları şimdi Çekmeköy’de, boşaltılan bir askerî tesisin içindeki ormanlık alana inşa edilecek yeni yerine taşınacak ve Katarlı “kardeşlerimize” kira ödemekten kurtulacak.

Ulus’taki boğaz manzaralı muazzam arazinin ise satışa hazırlandığı söyleniyor. Tamamı boğaz manzaralı Kuruçeşme-Ortaköy sırtlarındaki arazinin birkaç milyar dolar değerinde olduğu ve herkesin ağzını sulandırdığı bir gerçek.

Bana sorarsanız yeni sahibi şimdiden bellidir de, bizim henüz haberimiz yoktur.

Ne olsa İstanbul’da ve hatta Türkiye’de bundan daha “kupon” arazi yok.”

NE OLMUŞTU?

26 Eylül 2019 tarihinde İstanbul’un Silivri açıklarında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremden sonra bazı kamu binaları boşaltılmış, depreme dayanıksız olduğu ve bu sebepten dolayı TRT’nin Ulus’ta yer alan binası da boşaltılmıştı.

Daha sonra bina ve bulunduğu arazi hakkında çeşitli iddialar ortaya atılmış, TRT’de daha sonraki süreçte sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda güçlendirme sonrasında ana binalarına geri döneceklerini açıklamıştı.

Sonraki süreçlerde konu hakkında açıklama ve gelişme yaşanmadı.