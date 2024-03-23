Trump, Biden’a fark attı

YouGov araştırma şirketinin yaptığı ankette, ABD'li 1000 yetişkine, Biden ve Trump'ın dış ticaret politikalarına ilişkin sorular soruldu.

Anket sonuçlarında, katılımcıların yüzde 42'sinin Trump'ın dış ticarete bakışını onayladığı belirtilirken, Biden'ı destekleyenlerin oranının ise yüzde 31 olduğu kaydedildi.

Katılımcıların yüzde 44'ünün Trump'ın gümrük vergilerini artıracağını düşündüğü ankette, yüzde 29'unun ise Biden'ın vergileri aynı bırakacağı görüşünde olduğu ifade edildi.

Trump'ın Çin'den gelen ürünlerin gümrük vergisini yüzde 60 artırma taahhüdü sorulduğunda ise katılımcıların yüzde 38'i bu yaklaşımı desteklediğini ifade ederken, yüzde 35'i de karşı olduğunu bildirdi.

Öte yandan katılımcıların yüzde 42'si Çin ile "ticaret savaşında" ABD'nin daha kötü etkileneceğini belirtirken, yüzde 30'u da Çin'in daha olumsuz etkileneceğini düşünüyor.