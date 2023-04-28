Trump Biden’ın taklidini yaptı. Salondakiler gülmekten kırıldı

Eski ABD Başkanı Donald Trump, sık sık yaptığı gaflarla ve tuhaf hareketleri ile gündeme gelen Başkan Joe Biden'ın adaylık açıklamasından sonra ilk kez miting yaptı.

BIDEN'IN SAHNEDE YOLU ŞAŞIRDIĞI ANLARI TAKLİT ETTİ

Gelecek yıl gerçekleşecek başkanlık seçimlerinde karşı karşıya geleceği Biden'ın sahnede yolu şaşırdığı anları taklit eden Trump, salondakileri kırdı geçirdi. Trump konuşmasında "Beyaz Saray'ı geri alacağız" ifadelerini kullandı.

ADAYLIĞINA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Kendisi de ve 2024 başkanlık seçimlerine aday olan Trump, Biden'ın adaylığını duyurmasının ardından kendi sitesinden konuya ilişkin görüntülü bir mesaj paylaşmıştı. Trump, "Amerikan tarihinin en kötü beş başkanını alıp bir araya getirdiğiniz bile bunlar, birkaç yıldır Joe Biden'ın ulusumuza verdiği zararı vermezler. Yanına bile yaklaşamazlar. Böylesine vahim ve başarısız bir başkanlıkla Biden'ın yeniden seçilmek için aday olmayı düşünmesi bile akılalmaz" demişti.