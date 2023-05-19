Trump Erdoğan'a "aptal olma" dediği mektubu New York'taki barında sergiliyor

Trump’ın, Trump Tower’daki 45 Wine & Whiskey isimli barına "Sert adamı oynama, aptal olma” sözlerinin yer aldığı mektubu astığı ortaya çıktı.

Trump Erdoğan'a "aptal olma" dediği mektubu New York'taki barında sergiliyor

ABD eski Başkanı Donald Trump'ın, Trump Tower’daki '45 Wine & Whiskey' isimli barına 9 Ekim 2019'da Erdoğan’a yazdığı ve "Sert adamı oynama, aptal olma. Seni sonra arayacağım" sözlerinin yer aldığı mektubu astığı fark edildi.

New York Üniversitesi’nde görev yapan akademisyen Monica Marks’ın Twitter'dan yaptığı paylaşıma göre söz konusu mektuba barın başköşesinde yer verildiği görüldü.

Donald Trump, TSK'nin ÖSO desteğiyle Suriye’ye düzenlediği 'Barış Pınarı Harekatı’nın başladığı 9 Ekim 2019’da AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a bir mektup gönderdi.

Mektupta, "Senin sorunlarını çözmek için çok çalıştım" diyen Trump, "Sert adamı oynama, aptal olma. Seni sonra arayacağım" ifadeleri yer alıyordu.

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