Trump Erdoğan'a 'aptal olma' dediği mektubu sergiledi. Davutoğlu “Bu utancı yaşatan Erdoğan-Bahçeli yönetimini kınıyorum” dedi

New York Üniversitesi’nde görev yapan akademisyen Monica Marks’ın Twitter'dan yaptığı paylaşımla ortaya çıkan duruma çok sayıda tepki geldi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da sosyal medya hesabından bir barda sergilenen mektupla ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

ABD eski Başkanı Trump'ın kendi adını taşıyan Trump Tower'daki '45 Wine & Whiskey' isimli barına 9 Ekim 2019'da Erdoğan’a yazdığı ve "Sert adamı oynama, aptal olma. Seni sonra arayacağım" sözlerinin yer aldığı mektubu astığı fark edildi.

Barın başköşesinde sergilenen ve içerdiği ifadeler üzerinden Türkiye'yi de küçük düşüren bu mektupla ilgili olarak Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu'ndan dikkat çeken bir tepki geldi.

Bu durumu utanç ve mandacı zihniyet olarak tanımlayan Davutoğlu şunları yazdı:

"Bağımsızlık ateşimizin yandığı 19 Mayıs'ta ABD'de dönemin ABD Başkanı Trump’ın ülkemizin Cumhurbaşkanına yazılan "aptal olma" mektubunun sergileniyor olması utanç vericidir.

Mandacı zihniyetin ürünü bu utancı yaşatan Erdoğan-Bahçeli yönetimini kınıyorum.

Bunlar ne milli ne onurlu!"