Trump ilk seçim vaadini verdi. 'Diktatör olacağım'

ABD eski başkanı Donald Trump, tekrar seçilirse sadece bir günlüğüne diktatörlük yaparak, (ABD-Meksika) sınırı kapatmak istediğini açıkladı.

KAYNAK: AA
Trump ilk seçim vaadini verdi. 'Diktatör olacağım'

ABD merkezli yayın kuruluşu Politico'nun haberine göre, Fox News'un haber analisti Sean Hannity'e konuşan Trump, ikinci kez ABD Başkanı seçilirse rakiplerine karşı faaliyetlerinin ne olacağı ve intikam alıp almayacağı sorusu üzerine, sadece görevinin ilk gününde "diktatörlük" yapacağını ifade etti.

(ABD-Meksika) Sınırı kapatmayı ve "sondaj" yapmak istediğini ifade eden Trump, "Bunun dışında, ben bir diktatör değilim." dedi.

"BENCE İYİ İŞ ÇIKARDI"

Trump ayrıca, ABD Başkanı Joe Biden'ın 2024 seçimlerinde "ruhsal ve fiziksel sağlığı dolayısıyla" aday olamayacağını düşündüğünü belirtti.

Seçimlerde Demokratlardan kimin aday olacağını düşündüğü sorusu üzerine, Gavin Newsom'ın ismini veren Trump, kurnaz olarak nitelediği Newsom için, "Bence iyi iş çıkardı." yorumunu yaptı.

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