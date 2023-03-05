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Trump: Rusya-Ukrayna savaşını çözmem bir günden fazla sürmeyecek

Eski ABD Başkanı, 2024 başkanlık seçimlerine resmen aday olan Donald Trump, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşı çözmesinin bir günden bile fazla sürmeyeceğini öne sürdü.

Haber Giriş: 5 Mart 2023 Pazar - 06:09
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Trump: Rusya-Ukrayna savaşını çözmem bir günden fazla sürmeyecek

Trump: Rusya-Ukrayna savaşını çözmem bir günden fazla sürmeyecek
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Amerikan Muhafazakar Birliğinin geleneksel yıllık Muhafazakar Siyasi Eylem Konferansı (CPAC 2023) bu yıl Maryland eyaletinde Gaylord National Resort ve Convention Center'da gerçekleştirildi.

Trump, burada yaptığı yaklaşık 1 saat 45 dakika süren konuşmasında, Joe Biden idaresinin politikalarına ve Washington'daki statükoya yüklendi. Sınır sorunları, seçim güvenilirliği ve medyayı eleştiren Trump, "Joe Biden'ı Beyaz Saray'dan çıkaracağız." dedi.

Kendi dönemindeki icraatlarını anlatan Trump, başkan olduğu sürede yeni bir savaşın başlamadığını kaydetti. Savaşları durduracağını söyleyen Trump, Rusya ve Çin'e karşı caydırıcı politikalar uyguladığını belirtti. Trump, Çin'den mal ithalatını aşamalı olarak sonlandıracağını ve "Çin virüsünü" dünyaya saldıkları için ekonomik yaptırımlar uygulayacağını söyledi.

Trump, 3. dünya savaşının çıkacağını ancak bunu önleyebilecek tek liderin de kendisi olduğunu öne sürdü. Trump, "derin devleti" bitireceklerini söyleyerek kendi döneminde Rusya ve Çin'e karşı uyguladıkları politikaları övdü.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşı da bitirebileceğini söyleyen Trump, "Oval Ofis'e girmeden bile önce Rusya ile Ukrayna arasındaki yıkıcı savaşı çözeceğim. Problemi hızlı bir şekilde çözeceğim ve bunu yapmak bir günden fazla sürmeyecek." şeklinde konuştu.

ABD'nin Afganistan'dan utanç verici bir şekilde ayrıldığını söyleyen Trump, ABD'nin Afganistan'da bıraktığı silahları Taliban'ın başka ülkelere sattığını ifade etti. (AA)

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