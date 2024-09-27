Trump sosyal medyada saat satııyor! Fiyatı 100 bin dolardan satışı başladı

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 2024 başkanlık seçim kampanyası kapsamında, "Trump Watches" adını taşıyan yeni bir saat serisini tanıttı. Truth Social platformunda yaptığı duyuruda, bazı modellerin 100 bin dolarlık fiyat etiketiyle dikkat çektiğini belirtti. Ayrıca, bu saatlerin yılbaşı hediyesi olarak ideal olduğunu ifade ederek, satın alma bağlantısını paylaştı.

Saatlerin çoğu 499 dolardan satışa sunulurken, sınırlı sayıda üretilen Tourbillon serisinin fiyatı 100 bin dolar olarak açıklandı.

Trump, 2024 seçim kampanyasına başladığından bu yana ismi ve imajı üzerinden milyonlarca dolar kazandı. Geçen yıl, NFT INT, LLC ile yaptığı lisans anlaşması sayesinde 7,2 milyon dolar elde etti. Bu anlaşmanın bir parçası olarak dijital NFT "ticaret kartları" da piyasaya sürüldü.

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Eski başkan ayrıca altın ayakkabılar, Trump temalı İncil serisi ve iki kitap gibi birçok yeni ürün tanıttı. Bu ürünler, oğlu Donald Trump Jr. tarafından kurulan bir yayınevi aracılığıyla satışa sunuldu. Son olarak, "Trump Coins" adıyla yüzde 99,9 saf gümüşten üretilen madalyonlar piyasaya çıktı.

Trump, seçim kampanyasında hem ticari girişimlerini hem de siyasi platformunu bir arada yürüterek dikkat çekmeye devam ediyor. Yakın zamanda, oğulları ve emlak geliştiricisi Steve Witkoff tarafından yönetilen yeni bir kripto para projesi de başlatıldı.