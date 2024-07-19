Trump suikasttan nasıl kurtulduğunu açıkladı. Saldırı sonrası ilk kez kürsüye çıktı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Trump suikasttan nasıl kurtulduğunu açıkladı. Saldırı sonrası ilk kez kürsüye çıktı

ABD’de Cumhuriyetçilerin Başkan adayı Trump suikast girişimi sonrası ilk kez kürsüye çıktı. Suikast girişiminden nasıl kurtulduğunu açıklayan Trump, seçim vaatlerini sıraladı.

ABD’de başkanlık seçimi için geri sayım sürerken Cumhuriyetçilerin adayı Trump suikast girişimi sonrası ilk kez kürsüye çıktı. Başkan adaylığını kabul eden Trump, "4 ay sonra muazzam bir zafer kazanacağız" dedi. Trump, suikast girişimi ile ilgili yaptığı açıklamada “Suikast girşimini anlatmak gerçekten çok acı verici, Gizli Servisi tebrik ediyorum. Kafamı hareket ettirmeseydim bugün burada olamayacaktım" ifadelerini kullandı.

Trump, konuşmasında son zamanlarda ülkedeki siyasi kutuplaşmanın arttığını işaret ederek, muhalefetin hukuken suçlanmaması veya siyasi anlaşmazlığın şeytanlaştırılmaması gerektiğini söyleyerek, "Bu ruhla Demokrat Parti, adalet sistemini silahlandırmayı ve siyasi rakiplerini demokrasi düşmanı olarak etiketlemeyi derhal bırakmalıdır.” dedi.

“ENFLASYON KRİZİNİ SONA ERDİRECEĞİM”

Mevcut iktidarın ekonomi, enerji, düzensiz göçmen sorunu, dış politikadaki problemleri çözemeyeceğini savunan Trump, “Bu gece Amerika'nın büyük halkına şu sözü veriyorum: Yıkıcı enflasyon krizini sona erdireceğim, faiz oranlarını ve enerji maliyetini derhal düşüreceğim. Sondaj yapacağız bebeğim, sondaj” diye konuştu.

Trump, iktidara geldiğinde Rusya, Ukrayna, İsrail dahil şu an mevcut olan uluslararası bütün krizleri çözeceğini söyleyerek, “Ben başkan olsaydım bunların hiç biri zaten asla olmazdı.” ifadelerini kullandı.

Yaklaşık bir buçuk saat süren konuşmasının sonunda Trump, “Sadece birkaç gün önce sizinle olan yolculuğum neredeyse sona eriyordu. Ama bu gece yine buradayız, hep birlikte toplanmış, geleceği konuşuyoruz” sözlerine yer vererek, katılımcılardan tekrar başkan seçilmek için destek istedi.

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