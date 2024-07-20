Trump’ın yasağı kalktı. Resmen açıkladılar

ABD’de eski Başkan ve Cumhuriyetçilerin Başkan adayı Donald Trump, 4 yıl önce koltuğunu Biden’a kaptırdıktan sonra yaptığı açıklamalar nedeniyle sosyal medyanın dev platformlarında yasaklanmıştı. Söz konusu karar, Trump’ın tarihe ‘Kongre baskını’ olarak geçen olay öncesi ABD’lileri kışkırtan açıklamalar yaptığı gerekçesiyle alınmıştı.

Öte yandan Facebook ve Instagram da Trump’ın hesabını askıya almış ve yasağı geçen yıl kaldırmıştı.

Trump’ın Twitter’daki hesabının askıya alınması sonrası eski Başkan ‘Truth’ adını verdiği bir platform kurarak açıklamalarını buradan yapmaya başlamıştı.

Trump’ın hesabını askıya alan platformlar arasında canlı yayın platformu Twitch de yer almıştı. Amazon’un sahibi olduğu platform, Trump’ın hesabını nefret söylemi yaydığı gerekçesiyle 2020 yılının Haziran ayında geçici olarak askıya almıştı. Ancak Kongre baskını sonrası Trump’ın hesabı ‘Daha fazla şiddeti kışkırtmayı önlemek’ gerekçesiyle süresiz askıya alınmıştı.

3 YILDAN FAZLADIR UYGULANAN YASAK SONA ERDİ

Twitch’ten edinilen bilgiye göre, Trump’ın hesabına uygulanan yasak 3 yıldan uzun bir sürenin ardından kaldırıldı.

Dev şirketin yetkilileri, ‘Kamu figürü’ politikalarının olmadığını belirterek, tüm kullanıcıların aynı topluluk kurallarına bağlı olduğu vurgulandı. Bir Twitch sözcüsü "Mümkün olduğunda, Başkan adaylarından doğrudan haber almanın değerli olduğuna inanıyoruz” şeklinde konuştu.

Trump’ın hesabına uygulanan yasağın kaldırılması, suikast girişimi ve Trump’ın resmen Cumhuriyetçilerin Başkan adayı olarak ilan edilmesi sonrası geldi.

Trump’ın Twitch hesabını henüz güncellememesi dikkat çekti. Yasağın kaldırılması sonrası Trump’ın Twitch’i kullanıp kullanmayacağı henüz bilinmiyor.