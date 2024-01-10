Trump'a acı haber

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Rahime Sezgin
Trump'a acı haber
ABD eski Başkanı Donald Trump'ın kayınvalidesi 78 yaşında hayatını kaybetti.

ABD'nin eski başkanı ve gelecek seçimlerde yeniden aday olan Donald Trump'ın kayınvalidesinin 78 yaşında hayatını kaybettiği duyuruldu.

Eski First Lady Melania Trump, sosyal medya hesabından annesinin ölümünü duyururken, "Sevgili annem Amalija'nın vefatını derin bir üzüntüyle duyuruyorum. Amalija Knavs, kendini her zaman zarafet, sıcaklık ve vakarla sunan güçlü bir kadındı. Kendini kocasına, kızlarına, torununa ve damadına adamıştı. Onu çok özleyeceğiz ve mirasını onurlandırmaya ve sevmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Donald Trump geçtiğimiz günlerde 78 yaşındaki kayınvalidesinin çok hasta olduğunu duyurmuştu.

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