Trump'ın davasının görüldüğü mahkemenin önünde bir kişi kendini yaktı

Kaynak: Haber Merkezi / İHA
Trump'ın davasının görüldüğü mahkemenin önünde bir kişi kendini yaktı
Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın yargılandığı davada, 12 jüri üyesinin belirlenmesinden hemen sonra mahkeme binasının önüne gelen bir kişi kendini ateşe verdi.

ABD'nin New York kentinde, eski Başkan Donald Trump'ın "sus payı" davasının jüri seçimi sırasında mahkeme binasının önünde bir kişi kendini ateşe vererek korkunç bir manzaraya sebep oldu. Davayı takip etmek için, mahkeme binasının önüne gelen onlarca kişi ise bu dehşet dolu anlara tanık oldu.

Trump'ın yargılandığı davanın jüri seçimi sırasında gerçekleşen bu olayda, görgü tanıklarının ifadesine göre kimyasal kokan şahsın kendini yakması üzerine ortalık karıştı. Polis ekipleri, alevler arasında kalan kişiye yangın söndürme tüpü ile müdahale etti. Alevlerin söndürülmesiyle tüm vücudunun yandığı görülen şahıs, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. New York Polis Departmanı, olayla ilgili detaylı bir soruşturma başlattı.

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