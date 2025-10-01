Trump’ın itibarı var mı?

Yurt içindeki bazı politikacılar Trump ile poz verip itibar ya da meşruiyet kazanacaklarını sanıyorlarsa demedi demeyin; çok fena halde yanılıyorlar...

Atalarımız “Kendisi muhtâc-ı himmet bir dede nerede kaldı gayrıya himmet ede.” Demiş ya durum tam da böyle. Trump’ın itibar ve meşruiyeti kendi ülkesinde bile tartışılırken başka bir ülkenin politikacılarına saygınlık, itibar ve meşruiyet kazandırmasını kim, nasıl bekler doğrusu bunu anlamak hiç mümkün değil.

Hem İsrail’in en büyük destekçisi ve hem de Filistin’de Netanyahu ile kol kola iş gören, Ukraynayı işgal etmiş sivil halka katliam yapan Hitler özentisi faşist diktatör Putin’e yüz veren Trump’ın zerrece bir saygınlığı olabilir mi?

Durmadan sağı solu tehdit eden, ne yapacağı öngörülemeyen ciddiyetten uzak bir politikacı hiç itibarlı olabilir mi?

Üstelik sadece Trump da değil onun göreve getirdiği başka politikacı ya da bürokratlar da son derecede saygısız söylemlerde bulunuyor.

Örneğin: Tom Barrack, ABD Başkanı Donald Trump'ın iki ülke arasında tartışmalı başlıkları aşmak için yeni bir yaklaşım ortaya koyduğunu söyledi, Büyükelçinin ifadesine göre Trump ile arasında geçen diyalog şöyleymiş:

"Başkanımız 'Bundan bıktım, ilişkiler düzeyinde cüretkar bir adım atalım ve ihtiyacı olanı verelim' dedi."

Büyükelçi Tom Barrack, sözlerine şöyle devam etti:

'Tamam sayın başkan, neye ihtiyacı var?' diye sorduğumda 'meşruiyet' dedi. Çok akıllı biri. Mesele sınırlar, S-400 ya da F-16'lar değil. Mesele meşruiyet."

Barrack "[Erdoğan] 71 yaşına geldi. [Türkiye] bir demokrasi ama otoriter gibi. Başkan Trump dahice bir şekilde 'çözüm olarak ona meşruiyet vermeliyim' dedi. Şu an bu oluyor. Bence bunun sonucunda büyük değişiklikler göreceksiniz." Sözlerinin de sahibi.

Biri bu hadsiz Büyükelçi bozuntusuna söylemeli: Türkiye bir sömürge ya da manda yönetimi altında olan bir ülke değil, bağımsız bir Cumhuriyet! Türkiye’de meşruiyetin tek kaynağı Milli İradedir.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olan Recep Tayyip Erdoğan Türk vatandaşları tarafından 2023 yılında seçilmiş bir kişidir ve herhangi bir başka meşruiyet kaynağına da zerrece ihtiyacı yoktur.

Fakat anlaşılan o ki iktidar bu Amerika seyahatinden çok şey bekliyor ve Trump ile poz vererek yurt içinde oylarını yükseltebileceğini hayal ediyordu. Bence bu zaten boş bir hayaldi, emin olun şu anda Türk kamuoyunda en nefret edilen siyasi figürler açık ara Netanyahu ve Trump’tır. Bunlar ile poz vermenin kamuoyu nezdinde olumlu bir etki bırakması hiç mümkün değildir.

Durum zaten böyleyken birde bu ziyareti gölgeleyen üç gelişme daha yaşandı, bunlar:

1- Trump’ın oğlu ile yapılan gizli görüşme ve Boeing pazarlığının Özgür Özel’e sızdırılması.

2- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın KAAN projesi ile ilgili yaptığı ifşaat

3- Cumhurbaşkanının uçağına alınan gazetecilerin ellerine önceden tutuşturulan soruları sorduğu faş oldu.

Sonuçta Amerika seferi her biri birbirinden büyük birer skandal olan bu olayların gölgesi altında kaldı.

Bana sorarsanız bunlardan en önemlisi Hakan Fidan’ın KAAN’ın motor aksamını CAATSA yaptırımları nedeniyle alamadığımızı ve bu yüzden de bu uçakların üretilemediğini ifşa etmesiydi.

Son dönemlerde iktidar Yerli ve Milli olarak tanımladığı bazı teknolojik ürünler ile övünmeyi, bu yolla vatandaşları etkilemeyi pek seviyordu, KAAN Projesi de bu teknolojik ürünlerin en önemlisiydi. İktidar durmadan yerli ve milli bir savaş uçağı yapıyoruz diye övünüyor, hatta övünmenin dozunu kaçırıp KAAN F35’den bile daha iyi artık F35 almamıza gerek yok diyenler bile çıkıyordu. Hakan Fidan konuşması ile bu projeyi gömdü, teşbihte hata olmaz koca savaş uçağını bir planöre çevirdi.

Bu noktada Hakan Fidan bir istihbaratçı, bu yüzden de bu kadar önemli bir konuda boş boğazlık yapmayacağını, gereksiz söz söylemeyeceğini AKP’nin çok önemli bir propaganda söylemini kazaen çöpe atmayacağını varsayıyorum...

O zaman soruyorum; Hakan Fidan bu sözleri neden söyledi?