Trump’ın yargılandığı davada ilk duruşma yapıldı

Trump ve 18 sanığın Georgia eyaletindeki 2020 Başkanlık seçimlerine müdahale ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada ilk duruşma televizyondan canlı yayınlandı. Trump ve 18 sanığın aynı anda yargılanacağı duruşma 23 Ekim'de başlayacak.

KAYNAK: İHA
Trump’ın yargılandığı davada ilk duruşma yapıldı

ABD’nin Eski Başkanı Donald Trump ve 18 sanığın yargılandığı Georgia eyaletinde 2020 Başkanlık seçimlerine müdahale suçu ile ilgili dava dün başladı.

Televizyondan canlı olarak yayınlanan duruşmada, Fulton Bölge Savcılığı davanın 4 ay süreceğini belirterek sanıklardan 2’sinin avukatları Kenneth Chesebro ve Sidney Powell davalarının diğer sanıklardan ayrılmasını talep etti. Eyalet Yargıcı Scott McAfee, hızlı bir dava süreci talep eden Chesebro ve Powell’ın davaları birbirinden ayırma taleplerini reddettiğini duyururken 19 sanığın aynı anda yargılanacağı duruşmanın 23 Ekim'de başlayacağını açıkladı.

Bölge Savcılığı tarafından yapılan açıklamada, 19 sanık aleyhindeki davanın yaklaşık 4 ay sürmesinin beklendiği kaydedilirken, 150’den fazla tanığın dinlenmesi planlanıyor.

Öte yandan Yargıç McAfee, davadaki sanık sayısı dikkate alındığında ön görülen zamanın iyimser olduğunu belirterek, “Kolaylıkla bunun iki katı olabilir” dedi.

Trump hakkında Georgia eyaletindeki 2020 başkanlık seçim sonuçlarına müdahale etmekle suçlandığı 98 sayfalık bir iddianame hazırlanmış, Trump ve 18 sanığa 41 suç yöneltilmişti. İddianamede, sanıkların tamamı 20 yıla kadar hapis cezası öngörülen şantaj ile dolandırıcılık için komplo kurmak ve yanlış beyanda bulunmakla suçlanmıştı. Geçtiğimiz ay ise Georgia eyaletindeki Fulton County Hapishanesi’ne giderek yetkililere teslim olan Trump, 200 bin dolar kefaletle serbest kalmış, dosyası için çekilen sabıka fotoğrafı ile ABD tarihinde sabıka fotoğrafı çekilen ilk ABD başkanı olmuştu.

aw025282-02-kucuk.jpg

Öne Çıkanlar
Türkiye koşar adım Arjantin olma yolunda
Türkiye koşar adım Arjantin olma yolunda
Kılıçdaroğlu o partiye geçsin!
Kılıçdaroğlu o partiye geçsin!
İşte TRT'nin sakladığı görüntüler. Şampiyon kızların bu görüntülerini kestiler
İşte TRT'nin sakladığı görüntüler. Şampiyon kızların bu görüntülerini kestiler
İstanbul’da yağışlar devam edecek mi? İstanbul’da hava durumu nasıl olacak?
İstanbul’da yağışlar devam edecek mi? İstanbul’da hava durumu nasıl olacak?
Word'de farklı sunumlar oluşturmak isteyenler dikkat. Sayılarla sembol oluşturmak meğer bu kadar kolaymış
Word'de farklı sunumlar oluşturmak isteyenler dikkat. Sayılarla sembol oluşturmak meğer bu kadar kolaymış
Kızılcık Şerbeti yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni sezon ne zaman?
Kızılcık Şerbeti yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni sezon ne zaman?
Son Haberler
81 İl Valiliğine ‘2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Öncesi’ genelgesi Güncel
81 İl Valiliğine ‘2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Öncesi’ genelgesi
Çakma Starbucks'a milyonlar saçan AKP’li Belediye Başkanı vatandaşın cebinden çıkan paraları gülerek anlattı Güncel
Çakma Starbucks'a milyonlar saçan AKP’li Belediye Başkanı vatandaşın cebinden çıkan paraları gülerek anlattı
Balotelli'den flaş Süper Lig itirafı. Yaptığı açıklama herkesi şaşırttı Spor
Balotelli'den flaş Süper Lig itirafı. Yaptığı açıklama herkesi şaşırttı
Sel felaketinde ölen doktor Selman Bağışlar ve eşine son veda: Meslektaşları gözyaşlarına boğuldu Güncel
Sel felaketinde ölen doktor Selman Bağışlar ve eşine son veda: Meslektaşları gözyaşlarına boğuldu
Dolar sahiplerinin korktuğu başına geldi: Dolar kurunda 9 ay sonra bir ilk yaşandı! Ekonomi
Dolar sahiplerinin korktuğu başına geldi: Dolar kurunda 9 ay sonra bir ilk yaşandı!
MasterChef Hasan'ın çok ünlü bir dizide rol aldığı ortaya çıktı. Görenler şaştı kaldı Magazin
MasterChef Hasan'ın çok ünlü bir dizide rol aldığı ortaya çıktı. Görenler şaştı kaldı
PFDK Beşiktaş'a cezayı kesti Spor
PFDK Beşiktaş'a cezayı kesti