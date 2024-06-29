Trump’tan Biden’a: Sorun yaş değil, yetersizlik

Virginia'da düzenlediği seçim kampanyası sırasında konuşan Trump, 27 Haziran'daki canlı yayın tartışmasında Biden'ı eleştirerek, kendisinin bu tartışmada "ülkeyi yok etmeye çalışan bir adama" karşı büyük başarı elde ettiğini savundu.

Biden'ın "ne yaptığını bilmediğini" söyleyen Trump, dünya genelinde Biden'a kimse tarafından saygı duyulmadığını iddia etti.

Trump, Biden'ın yaşından ziyade yetersizliğinin sorun olduğunu belirterek, seçimin "güçlü ve zayıf, yeterli ve yetersiz, barış ve savaş" arasında olduğunu ifade etti. Ayrıca Trump, dünyanın hiç olmadığı kadar 3. Dünya Savaşı'na yaklaştığını öne sürdü.

ABD'de yapılacak başkanlık seçimleri için Demokrat Parti'den Joe Biden ve Cumhuriyetçi Parti'den Donald Trump yarışıyor. İkili arasındaki ilk canlı yayın tartışması, Biden'ın yaşının ve performansının tartışılmasına neden olmuş, Trump ise program boyunca üstünlük sağlayamamıştı. Tartışma sonrasında Biden'a yönelik eleştiriler artarken, bazı Cumhuriyetçi politikacılar Biden'ın adaylıktan çekilmesi gerektiği yönünde çağrılar yapmıştı.