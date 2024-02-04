Piyasalarda bu hafta yaşanan önemli gelişmeler neler?

Gerek yurtiçi gerekse yurtdışı tarafta yoğun veri akışları yaşandı.

1-) TCMB'de yaşanan değişim

İlk olarak yurtiçi tarafa baktığımızda geçtiğimiz gün yaşanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafında meydana gelen başkanlık değişikliği.

Hafize Gaye Erkan’ın yerine Fatih Karahan’ın başkan olarak getirilmesi, piyasalar tarafından olumlu karşılandı.

2-) Kamu işçisine ek zam

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kamu işçileri için eşitlik sağlamak amacıyla enflasyon ve ücret zammının toplamından oluşan oranın yüzde 32,57 olarak uygulanmasını içeren Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Ek Çerçeve Anlaşması Protokolü’nü imzaladıklarını söyledi.

3-) Fed’den yılın ilk faiz toplantısı

ABD Merkez Bankası (Fed) Ocak ayı toplantısında politika faizini beklentiye paralel olarak değiştirmeyerek yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu.

Faizler böylece 4. toplantıda da değiştirilmeyerek 22 yılın zirvesinde kaldı. Fed, faiz indirimine açık olduğu fakat indirimin hemen olmayacağı mesajını verdi.

4-) İngiltere Merkez Bankası’ndan değişmeyen faiz kararı

İngiltere Merkez Bankası (BoE) politika faizini piyasa beklentilerine paralel 15 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25te sabit bırakma kararı aldı.

BoE, üç üyenin muhalefetine rağmen faizi sabit bırakırken enflasyonun düşeceğine dair daha fazla kanıt görmeyi bekledikleri belirtildi.

5-) ABD’den güçlü gelen istihdam rakamları

ABD istihdamı ve işçilerin ortalama saatlik kazançları beklentinin üzerinde artış göstererek işgücü piyasasının önümüzdeki dönemlerde ekonomik büyümeyi destekleyecek kadar dayanıklı olduğu görüldü.

ABD'de tarım dışı istihdam ocak ayında 353 bin olarak açıklandı. Ocak ayında ülkede işsizlik yüzde 3,7 oldu.

6-) ABD’de Tüketici Güveni 2 yılın zirvesinde

Conference Board, Amerikalı tüketicilerin eğilimlerini belirleyen Tüketici Güven Endeksi'ne ilişkin ocak ayı verilerini açıkladı. ABD'de Conference Board Tüketici Güven Endeksi, Ocak'ta aylık 6,8 puan artışla 114,8'e yükselerek Aralık 2021'den sonraki en yüksek seviyesine yükseldi.