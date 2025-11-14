ABD’de hala suç belgesellerine konu olan pedofili iş insanı Jeffrey Epstein’in mailleri ortalığı karıştırdı.

Çoğunluğu reşit olmayan kızları ağına düşürerek ünlülerin ve siyasetçilerin içinde olduğu bir istismar ağı kuran Epstein, hapiste “intihar” ederek ölse de sırlarını tam anlamıyla mezara götürmüş değil.

Çünkü yakın zamanda Epstein’in e-postaları ABD’deki demokratlar tarafından sızdırılmış ve bu maillerde ABD Başkanı Trump’tan nasıl bahsedildiği ifşa edilmişti.

Pedofili iş insanı Jeffrey Epstein’in istismar ortağı Ghislaine Maxwell’e attığı e-postalarda Donald Trump’ın tüm kızlardan haberdar olduğu hatta bir gün onun evine gelerek kızlardan biriyle vakit geçirdiğini yazması sansasyon yaratmıştı.

‘HAVLAMAYAN KÖPEK’ DENİYORDU

Şüpheli şekilde ölü bulunan Epstein'in adasında ABD Başkanı Donald Trump'ın da çocuk istismarına ortak olduğu öne sürülmüştü.

Sadece ABD'de sınırlı kalmayan uluslararası bir çocuk istismarı skandalı olan bu olayda Trump'ın da faillerden biri olduğu iddia edildi.

“O havlamayan köpeğin Trump olduğunu anlamanı istiyorum. [MAĞDUR] onunla benim evimde saatler geçirdi, fakat bir kez bile adı geçmedi. Polis şefi, vs. Ben yüzde 75 oradayım.”

O DA TOPU DEMOKRATLARA ATTI

Trump söz konusu iddialara ilişkin sosyal medya hesabından dikkat çeken bir yanıt verdi. Demokratların kendisi üzerinden hükümetin kapatılmasını unutturmaya çalıştığını öne süren Trump, eski Demokrat ABD Başkanı Bill Clinton dahil çok sayıda ünlü ismin Epstein adasında bulunduğunu öne sürdü. Trump, Clinton'ın dışında J.P. Morgan'ın da 'pedofili' adasında Epstein ile vakit geçirdiğini belirtti.

‘DIŞ MİHRAKLAR’ ARGÜMANINI ÇEKTİ

Söz konusu iddiların araştırılmasını Başsavcı Pam Bondi ve Adalet Bakanlığı'ndan isteyeceğini belirten Trump, tüm bu iddiaların gerçek dışı olduğunu ifade etti.

Truth Social hesabından açıklama yapan Trump, şu ifadeleri kullandı:

"Demokratlar, Cumhuriyetçileri değil Demokratları dahil ederek Epstein Aldatmacası'nı kullanarak, felaketle sonuçlanan KAPANMA ve diğer tüm başarısızlıklarını örtbas etmeye çalıştıkları için, Başsavcı Pam Bondi ve Adalet Bakanlığı'ndan, FBI'daki büyük vatanseverlerimizle birlikte, Jeffrey Epstein'ın Bill Clinton, Larry Summers, Reid Hoffman, J.P. Morgan, Chase ve diğer birçok kişi ve kurumla olan ilişkisini ve bağlantısını araştırmalarını ve onlarla ve Epstein'la neler döndüğünü belirlemelerini isteyeceğim."

"Bu, tüm okların Demokratları gösterdiği bir başka Rusya, Rusya, Rusya aldatmacası. Kayıtlar, bu adamların ve diğer birçok kişinin hayatlarının büyük bir bölümünü Epstein'la ve onun "Adasında" geçirdiğini gösteriyor. Bizi izlemeye devam edin!!!"