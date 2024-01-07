Trump’un geleceği belli oluyor. Bütün dünyanın gözü ABD’de

ODA Tv’de yer alan habere göre, ABD Yüksek Mahkemesi, eski başkan Donald Trump’ın Colorado’da ön seçimlere girmesini yasaklayan eyalet mahkemesinin kararını incelemeye aldı. Bu dava, Trump’ın 2024’te başkanlık yarışına katılıp katılamayacağını etkileyecek.

HANGİ EYALETLERDE SEÇİMLERE GİREBİLECEK?

Yüksek Mahkeme Şubat ayında davayı ele alacak ve verdiği karar tüm ülkede geçerli olacak. Trump’ın bazı eyaletlerde oy pusulasına konulmaması için açılan başka davalar da sürüyor.

Yüksek Mahkeme hakimleri, 15 Ocak’ta Iowa’da başlayacak olan ilk ön seçimler öncesinde toplanarak, ABD siyasetinin gündemini belirleyen bir soruya yanıt verecek: Trump, hangi eyaletlerde seçimlere girebilecek? Colorado Yüksek Mahkemesi, Trump’ın 6 Ocak’ta Kongre binasına yapılan saldırıda rol oynadığını iddia ederek, onu ön seçimlerden çıkarmıştı.

TRUMP’UN GELECEĞİ BELLİ OLACAK

ABD Yüksek Mahkemesi’nin vereceği karar, Trump’ın seçim sürecindeki durumunu da belirleyecek. Eğer Trump haklı bulunursa, hiçbir eyalet onu Kongre saldırısı nedeniyle ön seçimlerden men edemeyecek.

Ancak Colorado Yüksek Mahkemesi, 20 Aralık 2023’te Trump’ın Kongre saldırısında “başkaldırı ve isyan” suçuna karıştığını öne sürerek, onu bu eyaletteki başkanlık yarışından dışlamıştı.

Bir hafta sonra da Maine Eyalet Sekreteri Shenna Bellows, Trump’ın Kongre saldırısındaki rolü gerekçesiyle, onun bu eyaletteki Cumhuriyetçi ön seçimlerine katılmasını yasaklamıştı. Bu kararlar sonucunda, Trump’ın adı 5 Mart 2024’te Colorado ve Maine’de yapılacak olan ön seçimlerde oy pusulasında olmayacak. Trump, bu kararlara itiraz ederek, son sözü ABD Yüksek Mahkemesi’ne bıraktı.