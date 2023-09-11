TSİS'ten obezite hastaları için çağrı

Tüm Spor İşletmeleri İşveren Sendikası (TSİİS) Başkanı Nihat Güler, üzerine çalıştıkları "Spor Reçetesi Projesi"yle ilgili açıklamalarda bulundu.

Güler, "Obezite hastalarının tedavi süreçlerinde spor ve egzersizin reçete şeklinde yazılarak, spor giderlerinin devlet tarafından karşılanmasını istiyoruz. Çünkü yapılan tedaviler, obezite ile mücadelede yeterli değil. Spor, bu hastalıkla mücadelede en az ameliyat kadar önemli." ifadelerini kullandı.

Güler, mide küçültme ameliyatı olan bir hastanın bir süre sonra kilo veremediğini belirterek, şunları anlattı:

"Maddi gücü olmayan kişiler, spor masraflarını gider olarak gösteremediği için tam tedavi olamıyor. Bundan dolayı da obezite ile mücadelede başarı sağlayamıyoruz. Spor salonlarının ve işletmelerinin yeterli sayıda nitelikli antrenörü var. Bu yüzden ülke sağlığına katkıda bulunmak için çalışmaya hazırız."

"3.sırada gözüküyoruz"

Güler, Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığının raporlarına göre ülkemizdeki obezite oranlarında büyük yükselmeler olduğunu vurgulayarak, "Avrupa'daki raporlarda 3. sırada gözüküyoruz. Bundan dolayı da obezitenin önüne geçmek için bir eylem planına ihtiyacımız var. Sağlık Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığının ortak çalışması gerekiyor. Bu plan sayesinde birçok hastalığa sebep olan obezite ile başarılı bir şekilde mücadele edebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.