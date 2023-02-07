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TSYD Hatay için yardım kampanyası başlattı

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) depremden en çok etkilenen illerden biri olan Hatay'a yardım kolileri göndermek için kampanya başlattı.

Haber Giriş: 7 Şubat 2023 Salı - 10:24
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TSYD Hatay'daki depremzedelere yardım gönderecek

TSYD Hatay için yardım kampanyası başlattı
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Türkiye Spor Yazarları Derneği, Oğuz Tongsir Başkanlığı'nda depremden en çok etkilenen ilimiz Hatay için yardım kampanyası başlattı.

TSYD'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Kampanyada TSYD ile KTSYD (Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği) ortaklaşa hareket edecek ve ilk adımı birlikte atacaklardır. 
Yardım elini uzatmak isteyen üyelerimizin kolileri 13 Şubat Pazartesiye kadar Levent tesislerimize ulaştırması gerekmektedir. 

Aşağıda belirtilen malzemeler Hatay Büyükşehir 
Belediyesi aracılığıyla bir hafta içinde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacaktır. 

1- Kadın hijyen kiti 
2- Bebek maması 
3- Çocuk bezi 
4- Powerbank 
5- Battaniye 
6- Kışlık bot ve kapuşonlu polar (Yeni olmak şartıyla)

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