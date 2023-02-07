TSYD Hatay için yardım kampanyası başlattı

Türkiye Spor Yazarları Derneği, Oğuz Tongsir Başkanlığı'nda depremden en çok etkilenen ilimiz Hatay için yardım kampanyası başlattı.

TSYD'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Kampanyada TSYD ile KTSYD (Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği) ortaklaşa hareket edecek ve ilk adımı birlikte atacaklardır.

Yardım elini uzatmak isteyen üyelerimizin kolileri 13 Şubat Pazartesiye kadar Levent tesislerimize ulaştırması gerekmektedir.

Aşağıda belirtilen malzemeler Hatay Büyükşehir

Belediyesi aracılığıyla bir hafta içinde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacaktır.

1- Kadın hijyen kiti

2- Bebek maması

3- Çocuk bezi

4- Powerbank

5- Battaniye

6- Kışlık bot ve kapuşonlu polar (Yeni olmak şartıyla)