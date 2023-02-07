Depremzede vatandaş ağlayarak sordu, AKP'li Canikli eline telefonu alarak yanıt verdi

Sosyal medyada Sinem Görücü isimli kullanıcı, hesabından yayınladığı videoda babasının Nureddin Canikli’ye sitemini ve tepkisini paylaştı.“Nurettin Canikli geldi. Babam hüngür hüngür ağlıyor.” ifadelerini yazan Görücü, Canikli hakkında, “Olayın ciddiyetini görünce telefonla vinç aramaya başlamış o sırada.” dedi.



Twitter’da Sinem Görücü isimli kullanıcının paylaştığı videoda Canikli'nin depremin vurduğu Gaziantep Sarıgüllük Zübeyde Hanım Bulvarı üzerindeki enkaz alanına geldiği görülüyor. Görücü, dedesinin enkaz altında olduğunu, bölgede yıkılan tek bina olmasına rağmen, arama kurtarma ekiplerinin yetersiz kalmasından yakınıyor.







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