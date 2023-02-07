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Depremzede vatandaş ağlayarak sordu, AKP'li Canikli eline telefonu alarak yanıt verdi

Gaziantep’te bir depremzede, AKP'li Nurettin Canikli'den hüngür hüngür ağlayarak soru sordu, Canikli ise eline telefonu alarak yanıt verdi.

Haber Giriş: 7 Şubat 2023 Salı - 10:12
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Depremzede ağlayarak sordu, Canikli eline telefonu alarak yanıt verdi

Depremzede vatandaş ağlayarak sordu, AKP'li Canikli eline telefonu alarak yanıt verdi
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Sosyal medyada Sinem Görücü isimli kullanıcı, hesabından yayınladığı videoda babasının Nureddin Canikli’ye sitemini ve tepkisini paylaştı.“Nurettin Canikli geldi. Babam hüngür hüngür ağlıyor.” ifadelerini yazan Görücü, Canikli hakkında, “Olayın ciddiyetini görünce telefonla vinç aramaya başlamış o sırada.” dedi.

Twitter’da Sinem Görücü isimli kullanıcının paylaştığı videoda Canikli'nin depremin vurduğu Gaziantep Sarıgüllük Zübeyde Hanım Bulvarı üzerindeki enkaz alanına geldiği görülüyor. Görücü, dedesinin enkaz altında olduğunu, bölgede yıkılan tek bina olmasına rağmen, arama kurtarma ekiplerinin yetersiz kalmasından yakınıyor.


 

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çaresiz
7.02.2023 11:42
Telefon çekmiyor canikli boşuna uğraşma, altyapı çökmüş.  
 
Edirneli
7.02.2023 10:37
Biz böyle durumlarda siyaset yapmak istemiyoruz ama ,AKP sözcüsü siyasetle kendilerini temize çıkarmaya çalışırsa bizde sorarız,deprem paraları nerede,neden tedbir almadınız.  
 
Yalçın TÜRK..
7.02.2023 10:21
güldür güldürde bir dayı vardı, canikli onun gibi kudbettin'i arıyordur.. acı olan çaresizliği videoya alan kadınına müdahale etmek istemeleri..  
 
TÜM YORUMLAR (6)
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