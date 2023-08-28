TSYD koşusunda kazanan Kapriz oldu

Türkiye Spor Yazarları Derneği tarafından düzenlenen 4 yaşlı safkan Arap atlarına mahsus koşu Veliefendi Hipodromu’nda gerçekleştirildi. Koşunun kazananı Kapkriz olurken ikinci Dündarzade, Berkenin Kızı üçüncü, Doğu Yıldızı dördüncü, Semih Star da beşinci olarak pistten ayrıldı.

TSYD koşusunda kazanan Kapriz oldu

Editör: Fatma Demirkaya

Ülkemizin köklü kurumlarından Türkiye Spor Yazarları Derneği adına düzenlenen, 4 yaşlı safkan Arap atlarına mahsus koşu, 27 Ağustos Pazar günü İstanbul Veliefendi Hipodromu’nda 2000 metre sentetik pistte gerçekleşti.

Sermet Girişken’in sahibi olduğu, antrenörlüğünü ise Erhan Dıblen’in üstlendiği Kapriz (Kaizbert – Dilacan / Druid) isimli safkan, jokeyi Halis Karataş idaresinde yarışın galibi olurken, kariyerinin de 11’inci birinciliğini kaydetti.

Koşuda ikincilik Dündarzade’nin olurken, Berkenin Kızı üçüncü, Doğu Yıldızı dördüncü, Semih Star da beşinci olarak pistten ayrıldı. Yarışın galibi Kapriz için bitiriş derecesi 2.18.50 olarak kayıtlara geçti, farklar ise 5 Boy – 1 Boy – 6 Boy – 35 Boy şeklinde sonuçlandı.

Mücadelenin ardından Şeref Tribünü’nde düzenlenen törende, kazanan safkanın sahibi Sermet Girişken’e kupasını TSYD Yönetim Kurulu Üyesi Bahri Havadır verdi.

Törene Türkiye Jokey Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Yüksel Göktürk ile Basın ve Medya Müdür Yardımcısı Timuçin Eriç de katıldı.

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