TSYD Kupası'nda derbi tarihi belli oldu

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Kupası 15 Ekim'de oynanacak.

TSYD Kupası'nda derbi tarihi belli oldu

Editör: Hamza Özalkuş

Ankaragücü ile Gençlerbirliği, 15 Ekim'de TSYD Ankara Kupası'nda karşı karşıya gelecek.

TSYD'den yapılan açıklamaya göre, TSYD Ankara Şubesi’nin geleneksel olarak düzenlediği TSYD Ankara Kupası'nın 56'cısında Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü ile TFF 1. Lig temsilcisi Gençlerbirliği karşı karşıya gelecek.

Eryaman Stadı'nda, 15 Ekim Pazar günü saat 17.00'de oynanacak karşılaşmanın biletleri bugün itibarıyla satışa sunulacak. VIP tribün biletlerinin 250, diğer biletlerin ise 100 liradan satışa sunulduğu maçı, kadın ve 12 yaşa kadar olan çocuklar ücretsiz izleyebilecek.

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