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Enkazdan çıkartılırken kolu kesilen gazeteci Akın Bodur'a TSYD'den anlamlı destek

Trabzonspor-Basel maçında görev yapan gazetecilerden alınan bağış, İskenderun enkazından çıkarılan TSYD üyesi Akın Bodur'a verildi.

Haber Giriş: 20 Şubat 2023 Pazartesi - 14:40
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TSYD'den anlamlı destek

Enkazdan çıkartılırken kolu kesilen gazeteci Akın Bodur'a TSYD'den anlamlı destek
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Turgay Beşyıldız-Yeniçağ

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Trabzon Şubesi, depremlerden etkilenenlere destek için bağış topladı.
UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda oynanan Trabzonspor-Basel maçını takip eden ve edemeyen basın mensuplarından gönüllü olarak, toplam 41 bin 700 lira bağış toplanması olumlu karşılandı.

TSYD Trabzon Şubesi'nden yapılan açıklamada, Trabzonspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda 16 Şubat Perşembe günü gecesi, sahasında İsviçre'nin Basel takımı ile oynadığı karşılaşmada basın mensuplarından da giriş ücreti olarak da, zorunlu tutulmadan isteyenlerden depremzedeler için bağış toplandığı belirtildi.

Depremde annesini kaybeden, kendisi ise kolu kesilerek enkazdan kurtarılan TSYD üyesi Akın Bodur'a gönderilen bağış için; Karşılaşmaya gelenlerin yanı sıra gelmeyen basın mensuplarının da bağış kampanyasına yoğun ilgi gösterildiği vurgulanarak "Toplam 41 bin 700 lira bağış toplandı. Yönetim kurulu olarak bu bağışı depremde annesini kaybeden, kendisi ise kolu kesilerek kurtarılabilen TSYD'nin İskenderun Üyesi Akın Bodur'a verilmesi kararını aldık. Yardım için destek veren tüm basın mensuplarına teşekkür ediyoruz." şeklinde bir açıklama yapıldı.

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