TSYD'den süper proje. Böylesi görülmedi. Oğuz Tongsir açıkladı

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Başkanı Oğuz Tongsir, şimdiye kadar görülmemiş bir proje için çalışmaların başladığını duyurdu.

Tongsir, Urla'da 15 odalı butik otelin inşaatına başladıklarını söyledi.

"Hizmette sınır yok. Her şey TSYD için" diyen Tongsir, şu ifadeleri kullandı:

"Malum, bugünkü ekonomik şartlarda gazetecinin ailesi ile birlikte tatil yapması hayal. Ama TSYD Yönetimi bu hayali gerçeğe dönüştürmek için düğmeye bastı. Geçen sene Urla TSYD havuzunu hizmete açmıştık, şimdi de aynı arsa içinde 15 odalı butik bir otelin inşaatına başladık. Gece gündüz çalışıyoruz. Kısmet olursa Haziran ayından itibaren üyelerimiz Türkiye'nin tatil cenneti Urla'da bütün senenin yorgunluğunu atacaklar. Bu dakikadan itibaren gelişmeler gün ve gün üyelerimize duyurulacak. Ne demiştik? Hizmette sınır yok. Her şey TSYD için..."