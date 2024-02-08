Konyaspor'dan ayrılmak isteyen yıldız futbolcuyu açıkladı. Recep Çınar yazdı

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Konyaspor'dan ayrılmak isteyen yıldız futbolcuyu açıkladı. Recep Çınar yazdı
Konyaspor'un ciğerini bilen adam Recep Çınar yazdı.

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Sivasspor'a konuk olan Konyaspor, normal süresi 0-0 sonuçlanan maçta kırmızı-beyazlı ekibi uzatmada1-0 mağlup ederek çeyrek finale yükselmesi, takıma büyük bir sinerji ve moral motivasyon sağladı.

KORKMAZ: HER MAÇIMIZ FİNAL

Sivasspor’u yenerek çeyrek finale yükselmelerinin, hem takım, hem oyuncular, hem de taraftarlara Ankaragücü maçı öncesinde büyük bir moral olduğunu dile getiren Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz, “Şehir olarak takımımıza, oyuncularımıza güveniyor, yönetim olarak onların yanında olduğumuzun altını çizmek istiyorum. İnşallah Ankaragücü maçını kazanıp yükselişe geçmek istiyoruz. Bizim için bundan sonraki her maç final niteliğinde. Konyaspor olarak kazanma adına iştahlıyız, istekliyiz ve umutluyuz” dedi.

KUPADA DA DEVAM EDECEĞİZ

“Konyaspor olarak kupada gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz” diyen Korkmaz, “Bizim önceliğimiz bu lige tutunmak. Bunun için de önümüzdeki Ankaragücü maçını kazanıp çıkışa geçmek istiyoruz. Bunun için de sadece oyuncular değil, şehir olarak bu maça odaklandık. İnşallah taraftarlarımız tribünleri doldurur ve güzel bir galibiyetle evlerimize mutlu bir şekilde döneriz” diye konuştu.

Takıma yeni katılan oyuncuların performanslarından memnun olduklarını ifade eden Başkan Ömer Korkmaz, “bulunduğumuz yerden memnun olmadığımız için, takviye bir zaruret haline geldi. Şu ana kadar yapılan oyuncuların takıma ekstra bir sinerji getirdiğini söyleyebiliriz. İnşallah eski ve yenilerin kaynaşması ile birlikte takımımız layık olduğu yere gelecektir” diye konuştu.

SOKOL’U BIRAKMAYIZ

Konyaspor’un golcü oyuncusu Sokol Cikalleshi’nin takımdan ayrılma gibi bir isteğinin olduğunu, ancak buna kesinlikle müsaade etmeyeceklerini belirterek, “Sokol gibi bir oyuncuyu bırakmamız mümkün değil. Çünkü, kendisinden ve performansından memnunuz. Sokol bizimle olmaya ve takıma katkı vermeye devam edecektir. Bundan kimsenin şüphesi olmasın” şeklinde görüş belirtti.

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