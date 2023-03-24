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Ertuğrul Doğan seçim turunda TSYD'de

Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı ve başkan adayı Ertuğrul Doğan, TSYD Trabzon Şubesi'ni ziyaret etti.

Haber Giriş: 24 Mart 2023 Cuma - 16:58
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TSYD'yi ziyaret eden Doğan'dan birlik mesajı

Ertuğrul Doğan seçim turunda TSYD'de
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Listesinde yer alan isimlerle birlikte TSYD'yi ziyaret eden Doğan, yarın yapılacak genel kurul öncesi tüm camaiaya birlik, beraberlik mesajı verdi.
Doğan,  kulubün sorunların bildiklerini ve yönetim kurulundaki arkadaşlarının potansiyeline güvendiğini belirterek, "Bu işin altından kalkacağımıza inanıyorum." dedi.
İletişimin de önemli olduğunu, basın ile sık sık bilgilendirme toplantılarıyla bir araya gelmeyi planladıklarını ifade eden Doğan, "Herkesin desteğine ihtiyacımız var. Basına da bu konuda önemli görevler düşüyor. Birlik, beraberlik içinde olduğumuzda neler yapabileceğimizi herkes gördü." şeklinde konuştu.
Ziyaretin ardından  TSYD Trabzon Şube Başkanı Selçuk Kılıç, Doğan'a ziyaretin anısına plaket takdim etti.

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