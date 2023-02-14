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Tüberküloz nedir? Tüberkülozun belirtileri neler?

Solunum yollarından vücuda giren Mycobacterium tuberculosis isimli bakterinin akciğerlerde iltihap gelişmesine neden olan tüberküloz hastalığı halk arasında verem hastalığı olarak da bilinmektedir. Peki, tüberküloz nedir? Tüberkülozun belirtileri neler?

Haber Giriş: 14 Şubat 2023 Salı - 15:55
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Tüberküloz nedir? Tüberkülozun belirtileri neler?

Tüberküloz nedir? Tüberkülozun belirtileri neler?
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Halk arasında verem hastalığı olarak bilinen tüberküloz hastalığı solunum yoluyla bulaşarak akciğerlere yerleşir. Kalabalık ortamlarda solunum yolundan öksürme ve hapşırma ile yayıldığı bilinmektedir. Peki, tüberküloz nedir? Tüberkülozun belirtileri neler?

TÜBERKÜLOZ NEDİR?

Mycobacterium tuberculosis isimli bakterinin solunum yollarından vücuda girmesi ile özellikle akciğerlerde yaygın iltihap gelişmesine neden olan Tüberküloz, halk arasında Verem Hastalığı olarak da bilinen bulaşıcı bir enfeksiyon hastalığıdır.

Aktif akciğer ya da gırtlak veremi bulunan hastalar tüberküloz mikrobunun kaynağı olarak görülür ve mikrop hasta kişilerin solunum yolundan nefes verme, öksürme ya da hapşırma yoluyla ortama yayılır. Bu ortama giren sağlıklı kişiler Mycobacterium tuberculosis isimli mikrobu solunum yoluyla alır ve hastalık bu şekilde yayılmayı sürdürür.

TÜBERKÜLOZUN BELİRTİLERİ NELER?

Tüberküloz mikrobu ile karşılaşan kişiler aylar boyunca hiçbir belirti göstermeksizin sağlıklı yaşamlarına devam edebilir. Bu dönemde kişinin bağışıklık sistemi Mycobacterium tuberculosis bakterisi ile savaşarak hastalığın gelişmesini önlemeye çalışır. Ancak bağışıklık sisteminin yeterli direnci gösteremediği durumlarda tüberküloz mikropları aktif hale gelir ve verem hastalığı ortaya çıkar.

Tüberküloz hastalığının belirtileri genel yakınmalar ve akciğere özgü yakınmalar olmak üzere iki grupta toplanabilir. Akciğer dışı diğer organ tutulumu varsa tutulan organa özgü bulgular görülür.

Genel yakınmalar; özellikle akşama doğru yükselen ateş, gece terlemesi, kilo kaybı, iştahsızlık ve halsizliktir. Akciğere özgü yakınmalar ise iki-üç haftadan uzun süren öksürük, balgam çıkarma, değişken miktarlarda kan tükürme, göğüste ve sırtta ağrı, nefes darlığı ve ses kısıklığıdır.

Yakınmalar genellikle hafif başlar, yavaş ilerler. Hastalar bu yakınmaları başka nedenlere bağlayabilir ve doktora geç başvurabilir. Bu durum hastalığın daha çok yayılmasına ve tutulan organın daha fazla tahrip olmasına sebep olur. Bu arada hasta çevresine basil saçar ve daha çok kişinin infekte olmasına neden olur.

Hastalığın başlangıcından itibaren gözlenen tüberküloz belirtileri şöyle sıralanabilir:

-15 günden uzun süren öksürük şikâyeti,

-Yüksek ateş, gece terlemesi,

-Şiddetli göğüs ağrısı,

-İştahsızlık, hızlı kilo kaybı,

-Halsizlik, yorgunluk,

-İlerleyen dönemlerde kanlı balgam görülmesi.

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