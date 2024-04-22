Tüfekle video çekip sosyal medyada paylaşan 3 şahıs yakalandı

Kaynak: AA / İHA
Tüfekle video çekip sosyal medyada paylaşan 3 şahıs yakalandı
İstanbul'da 3 şahıs, pompalı tüfekle çektikleri videoyu sosyal medyada paylaşınca gözaltına alındılar.

Dün pompalı tüfekle çekilen video görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlatan İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, videoyu çeken M.E.Y. (18), M.A. (18) ile M.M.İ'yi (17) Maltepe ilçesi Fındıklı Mahallesi'nde gözaltına aldı. Videoda kullanılan silah da Çekmeköy ilçesi Kirazlıdere Mahallesi'ndeki bir ikamette bulundu.

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"MİZAH İÇİN YAPTIK"
Zanlıların, ifadelerinde videoyu mizah amaçlı çektiklerini, e-ticaret işi yaptıklarını ve farklı bir amaçlarının olmadığını" belirttikleri edinilen bigiler arasında.
Gözaltına alınan zanlılar hakkında adli işlem sürüyor

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