Tüfekli magandalar bir çocuğu hayattan koparıyordu

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bağlı Yıldırımbeyazıt Mahallesi Uzay Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, içerisinde H.A.'nın bulunduğu otomobilden dışarı doğru tüfekle ateş açıldı. O sırada evin önünde bulunan 12 yaşındaki A.T., tüfekten çıkan saçmaların isabet etmesi sonucu yaralandı.

OLAY YERİNE POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise yaralı A.T.'yi ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırdı. Polis olay yerinde inceleme yaparken, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı araştırma başlattı.

Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.