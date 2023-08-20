Tuğba Ekinci Demet Akalın'ı bekaret haberiyle vurdu

Gülden Karaböcek'in, çorbacıda şarkı söylediği anları gören Demet Akalın usta şarkıcıya ''Enişteci'' yorumunda bulununca Tuğba Ekinci çok kızmıştı. Akalın'a dair paylaşımlarına devam eden Ekinci eski bir gazete sayfasını paylaşarak şoke etti.

Tuğba Ekinci Demet Akalın'ı bekaret haberiyle vurdu

Editör: Osmancan EROK

Neşe Karaböcek'in kardeşi olan Gülden Karaböcek'in çorbacıda sahne alması gündem oldu.

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Demet Akalın'ın o görüntüler için "Tüm eniştecilerin sonu böyle olsa izlesek" yorumunu yapması Tuğba Ekinci'yi küplere bindirdi.

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"PARA KURTARIR SANIYOR HERHALDE"

"Bu köfte nasıl can verecek merak ediyorum. Para kurtarır sanıyor herhalde" diyen Tuğba Ekinci, Demet Akalın'ın eski bir demecinin yer aldığı gazete küpürünü paylaştı.

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"BUNUN GİBİLERE PABUÇ BIRAKMAYACAĞIM"

"Bekaretimi İbrahim Tatlıses'e verdim" yazılı gazete sayfasını paylaşan Ekinci "Yaşadığım sürece bu ve bunun gibilere pabuç bırakmayacağım" dedi.

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