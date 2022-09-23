Ünlü şarkıcı ‘Anlaşamadık’ diye duyurdu! Tuğba Özerk ve Gökmen Tanaçar boşanıyor

Ünlü şarkıcı Tuğba Özerk ile iş insanı Gökmen Tanaçar geçen yıl haziran ayında nikah masasına oturmuştu.

Evliliğin ardından ünlü popçu, "Her şey hayal ettiğim gibi gerçekleşiyor. Allah herkese bu mutluluğu yaşatır inşallah" dedi.

"KİM ÇOCUK İSTEMEZ Kİ?"

Anne olmak çok istediğini belirten 41 yaşındaki şarkıcı, "Gökmen de, ben de çok istiyoruz. Kim çocuk istemez ki" ifadelerini kullandı. Eşinin sözlerini destekleyen Gökmen Tannaçar ise "Tuğba gibi güzel, iyi kalpli bir kız çocuğumun olmasını çok isterim" şeklinde konuştu.

"BOŞANMAK DÜNYANIN SONU DEĞİL"

Bütün bu gelişmelerin ardından Tuğba Özerk, evliliğini bitirme kararı aldı. Özerk, 2. Sayfa'ya açıklama yaparak şunları söyledi:

"Anlaşamadık çok mutlu olsun. Boşanmak dünyanın sonu değil."

