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Tuğba Özerk tek celsede boşandı! Evlilik bir yıl sürdü

Geçen yıl haziran ayında nikah masasına oturan şarkıcı Tuğba Özerk ile Gökmen Tanaçar, Çağlayan Adliyesi’nde tek celsede boşandı. 

Haber Giriş: 5 Ekim 2022 Çarşamba - 11:00
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Tuğba Özerk ile Gökmen Tanaçar anlaşmalı olarak boşandı

Tuğba Özerk tek celsede boşandı! Evlilik bir yıl sürdü
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Çağlayan Adliyesi 5. Aile Mahkesi’nde gerçekleşen duruşmayla evliliklerini noktalayan Tuğba Özerk ve eski eşi duruşmaya birlikte katıldılar. 

Tuğba Özerk’in avukatı Furkan Volkan’ın yaptığı açıklamada ise tarafların birbirinden hiç bir şey talep etmediği ve anlaşmalı olarak boşandıkları ifade etti.

"İHANET YOK"

Boşanma davası sonrasında şarkıcı, "Anlaşmalı olarak boşandık. 4 yıllık bir ilişki bitti ama yapacak bir şey yok" dedi. Özerk, ihanet iddiasını da yalanyarak, "Böyle bir şey olabilir mi arkadaşlar" ifadelerini kullandı.

Şarkıcı, daha önce Altan Nuh ve Erhan Kanioğlu ile evlilik yaşamıştı.


 

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