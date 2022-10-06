Tuğba Özerk boşanmayı dans ederek kutladı

Tuğba Özerk ve Gökmen Tanaçar, dün Çağlayan Adliyesi 5. Aile Mahkesi’nde gerçekleşen duruşmayla evliliklerini noktaladı.

Tuğba Özerk’in avukatı Furkan Volkan’ın yaptığı açıklamada ise tarafların birbirinden hiç bir şey talep etmediği ve anlaşmalı olarak boşandıkları ifade etti.

"İHANET YOK"

Boşanma davası sonrasında şarkıcı, "Anlaşmalı olarak boşandık. 4 yıllık bir ilişki bitti ama yapacak bir şey yok" dedi. Özerk, ihanet iddiasını da yalanlayarak, "Böyle bir şey olabilir mi arkadaşlar" ifadelerini kullandı.

BOŞANMAYI DANS EDEREK KUTLADI

Boşanma haberiyle günden olan Tuğba Özerk, son paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti. Sefo'nun Isabelle şarkısıyla dans eden Özerk, kısa sürede gündem oldu. Pek çok sosyal medya takipçisi Özerk'in paylaşımına, "Boşandım mutluyum mu demek istemiş?" yorumunda bulundu.

Şarkıcı, daha önce Altan Nuh ve Erhan Kanioğlu ile evlilik yaşamıştı.