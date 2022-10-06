6 Ekim 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Tuğba Özerk boşanmayı dans ederek kutladı

Şarkıcı Tuğba Özerk, 16 ay önce evlendiği iş insanı Gökmen Tanaçar ile dün anlaşmalı olarak boşandı. Özerk, boşanmanın ardından yaptığı paylaşımla sosyal medyada gündem oldu.

Haber Giriş: 6 Ekim 2022 Perşembe - 17:00
Takip Et

Tuğba Özerk'in boşanma dansı sosyal medyayı salladı

Tuğba Özerk boşanmayı dans ederek kutladı
+
Aa
-

Tuğba Özerk ve Gökmen Tanaçar, dün Çağlayan Adliyesi 5. Aile Mahkesi’nde gerçekleşen duruşmayla evliliklerini noktaladı. 

Tuğba Özerk’in avukatı Furkan Volkan’ın yaptığı açıklamada ise tarafların birbirinden hiç bir şey talep etmediği ve anlaşmalı olarak boşandıkları ifade etti.

"İHANET YOK"

Boşanma davası sonrasında şarkıcı, "Anlaşmalı olarak boşandık. 4 yıllık bir ilişki bitti ama yapacak bir şey yok" dedi. Özerk, ihanet iddiasını da yalanlayarak, "Böyle bir şey olabilir mi arkadaşlar" ifadelerini kullandı.

BOŞANMAYI DANS EDEREK KUTLADI

Boşanma haberiyle günden olan Tuğba Özerk, son paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti. Sefo'nun Isabelle şarkısıyla dans eden Özerk, kısa sürede gündem oldu. Pek çok sosyal medya takipçisi Özerk'in paylaşımına, "Boşandım mutluyum mu demek istemiş?" yorumunda bulundu.

Şarkıcı, daha önce Altan Nuh ve Erhan Kanioğlu ile evlilik yaşamıştı.

 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Bir dönemin en ünlü haber spikeriydi! Ünlü sunucunun son hali gündem oldu
1
﻿Bir dönemin en ünlü haber spikeriydi! Ünlü sunucunun son hali gündem oldu
﻿Bir dönemin en ünlü haber spikeriydi! Ünlü sunucunun son hali gündem oldu
﻿Erdoğan'a kara haber beklemediği yerden geldi: Aday olamaz
2
﻿Erdoğan'a kara haber beklemediği yerden geldi: Aday olamaz
﻿Erdoğan'a kara haber beklemediği yerden geldi: Aday olamaz
﻿Hakan Aygün AKP'nin gizli planını açıkladı. Referandum geliyor. Yeni yetmez ama evet halk oylaması yolda
3
﻿Hakan Aygün AKP'nin gizli planını açıkladı. Referandum geliyor. Yeni yetmez ama evet halk oylaması yolda
﻿Hakan Aygün AKP'nin gizli planını açıkladı. Referandum geliyor. Yeni yetmez ama evet halk oylaması yolda
﻿Yüksek yargıyı karıştıran iddia: Yargıtay üyesi odasında cinsel ilişki sırasında yakalandı
4
﻿Yüksek yargıyı karıştıran iddia: Yargıtay üyesi odasında cinsel ilişki sırasında yakalandı
﻿Yüksek yargıyı karıştıran iddia: Yargıtay üyesi odasında cinsel ilişki sırasında yakalandı
﻿Bakan Bilgin’den kritik açıklamalar. EYT ve Taşeron işçi düzenlemesiyle ilgili tarih verdi
5
﻿Bakan Bilgin’den kritik açıklamalar. EYT ve Taşeron işçi düzenlemesiyle ilgili tarih verdi
﻿Bakan Bilgin’den kritik açıklamalar. EYT ve Taşeron işçi düzenlemesiyle ilgili tarih verdi
﻿Mazot ve benzine 24 saatte çifte zam
6
﻿Mazot ve benzine 24 saatte çifte zam
﻿Mazot ve benzine 24 saatte çifte zam
﻿Kocasıyla anlaşmaya vardılar. Görüntü yönetmenini vuran Alec Baldwin'den film açıklaması
7
﻿Kocasıyla anlaşmaya vardılar. Görüntü yönetmenini vuran Alec Baldwin'den film açıklaması
﻿Kocasıyla anlaşmaya vardılar. Görüntü yönetmenini vuran Alec Baldwin'den film açıklaması
﻿Instagram'da artık çok daha fazla reklam gösterilecek
﻿Instagram'da artık çok daha fazla reklam gösterilecek
﻿Instagram'da artık çok daha fazla reklam gösterilecek
﻿Yeni doğum yapanlara anne sütü uyarısı
﻿Yeni doğum yapanlara anne sütü uyarısı
﻿Yeni doğum yapanlara anne sütü uyarısı
﻿Irak Meclisi, İran saldırıları için toplanacak
﻿Irak Meclisi, İran saldırıları için toplanacak
﻿Irak Meclisi, İran saldırıları için toplanacak
﻿Zelenskiy: Avrupa Siyasi Topluluğu kıtada barış için fırsat
﻿Zelenskiy: Avrupa Siyasi Topluluğu kıtada barış için fırsat
﻿Zelenskiy: Avrupa Siyasi Topluluğu kıtada barış için fırsat
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.