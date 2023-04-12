Mantar soğanı geçti. Fiyatını duyanlar duyduklarına inanamadı. Bunlar da mantar ‘teröristleri mi?’

YENİÇAĞ / Gülsüm ACIYAN - ÖZEL HABER

Gıda fiyatlarındaki yükseliş devam ediyor. Kuru soğan ve Kabak fiyatlarındaki yükselişin ardından dikkat çeken bir ürün daha var o da mantar.

Kültür Mantarının kilosu pazarda 40 TL'ye satılıyor.

Alım gücünün düşük olduğu şu zamanlarda, kilosu 40 TL'ye ulaşan mantarı vatandaş evine götüremiyor.

Vatandaşın alamadığı yerde pazar esnafı da durumdan şikayetçi.

Türkiye'de gıda yükselişi hızla devam ederken, Dünyadaki gıda fiyatlarının ise son 12 aydır düşük olduğu bildirildi.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nün (FAO) açıkladığı Küresel Gıda Fiyat Endeksi son bir yılda yüzde 21 düştü. Son iki yıla bakıldığında Türkiye’deki gıda enflasyonu yüzde 187. Aynı dönemde dünyadaki artış ise sadece yüzde 6’da kalırken Avrupa Birliği’nde de yüzde 26.

Fakat Türkiye'de TÜİK mart ayı enflasyon rakamını aylık yüzde 2,29, yıllık 50,51 olarak açıkladı.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) en büyük emekçi kenti İstanbul’da enflasyonu yıllık yüzde 73 olarak ölçmüştü.

Aynı dönem bağımsız araştırma grubu olan Enflasyon Araştırma Grubuna (ENAGRUP) göre aylık oran yüzde 5,08, yıllık enflasyon ise 112,51.

TÜİK enflasyon verilerini beklentilerin çok altında tutsa da fiyatlar pazar ve marketlerde karşımıza yüksek bir şekilde çıkıyor.

Bunun bir örneği de karşımıza kuru soğan ve kabaktan sonra Mantar olarak çıktı.

Pazarda kültür mantarın kilo fiyatı 40 TL'yi gördü.

Bu fiyatlarda karşısında vatandaş, pazar ve marketten bugünlerde eli boş dönmeye devam edecek gibi gözüküyor.

BAKAN NEBATİ’DEN ENFLASYON MESAJI

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati; küresel enflasyonun mart ayında gerilediğine dikkat çekerek, önümüzdeki günlerde de enflasyonun kademe kademe gerileyeceğini söylemişti.

ERDOĞAN: BENİM ALANIM EKONOMİ VE NETİCESİ ORTADA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, enflasyonu kontrol altına almaya adımların atılmaya çalışıldığı 01 Şubat 2023 tarihli bir toplantıda, "Faiz ve enflasyon doğru orantılıdır, faiz sebep, enflasyon neticedir. Buna inanmayanlar olabilir, ben böyle inanıyorum. Alansa benim alanım da ekonomi ve neticesi ortada" demişti.

Fakat gelinen noktada enflasyonun önüne geçilemediği ve fiyatlara yansıdığı gözle görülür şekilde ortada.