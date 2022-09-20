﻿Yurt dışı üretici fiyat artışı uçtu gidiyor Bir de bunun yanında enerji giderleri var

Üreticinin maliyeti her geçen gün artıyor. Önce enerjiye gelen yüzde 50 zamlar sanayiciye darbe vurmuştu. Sanayicinin yurt dışından getirdiği hammadde yani yurt dışı üretici enflasyonu Ağustos ayında yüzde 2,64 artarken, yıllık yüzde 118,94 artış yaşandı.

TÜİK'in açıkladığı verilere göre; ağustosta Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) aylık yüzde 2,64, geçen yılın aralık ayına kıyasla yüzde 39,79, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 118,94 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 88,82 arttı.

Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimlerine bakıldığında, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 116,48, imalatta yüzde 118,98 artış oldu.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri dikkate alındığında, ara malında yüzde 130,78, dayanıklı tüketim malında yüzde 102,47, dayanıksız tüketim malında yüzde 104,51, enerjide yüzde 244,92, sermaye malında yüzde 107,74 artış gerçekleşti.