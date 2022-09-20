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Yurt dışı üretici fiyat artışı uçtu gidiyor Bir de bunun yanında enerji giderleri var

Sanayicinin maliyeti her geçen gün artıyor. Elektrik ve Doğalgaza gelen zamlar sanayicinin belini bükmüştü. TÜİK açıkladı Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi Ağustos ayında yüzde 2,64 artarken, yıllık bazda ise yüzde 119'a yaklaştı

Haber Giriş: 20 Eylül 2022 Salı - 11:03
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TÜİK açıkladı yurt dışı üretici fiyat endeksi uçuşa geçti. Sanayiciye enerjiden sonra bir de yurt dışı fiyat artışları darbe vurdu

Yurt dışı üretici fiyat artışı uçtu gidiyor Bir de bunun yanında enerji giderleri var
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Üreticinin maliyeti her geçen gün artıyor. Önce enerjiye gelen yüzde 50 zamlar sanayiciye darbe vurmuştu. Sanayicinin yurt dışından getirdiği hammadde yani yurt dışı üretici enflasyonu Ağustos ayında yüzde 2,64 artarken, yıllık yüzde 118,94 artış yaşandı.

TÜİK'in açıkladığı verilere göre; ağustosta Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) aylık yüzde 2,64, geçen yılın aralık ayına kıyasla yüzde 39,79, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 118,94 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 88,82 arttı.

Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimlerine bakıldığında, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 116,48, imalatta yüzde 118,98 artış oldu.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri dikkate alındığında, ara malında yüzde 130,78, dayanıklı tüketim malında yüzde 102,47, dayanıksız tüketim malında yüzde 104,51, enerjide yüzde 244,92, sermaye malında yüzde 107,74 artış gerçekleşti.

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