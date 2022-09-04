Türkiye'de gözler TÜİK'in enflasyon verilerine çevrildi. Uluslararası piyasaların odağında ise ECB'nin faiz kararı var

Avrupa'da devam eden enerji arz krizi bölge ekonomileri günden güne daha fazla tehdit ederken, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Avrupa Merkez Bankası ECB'nin tarihinde ilk defa 75 baz puan faiz artıracağı öngörülüyor.

Rusya, bölgeye yaptığı doğal gaz ihracatını tamamen durdururken, tedarik sıkıntıları ve artan enerji maliyetleri bölgede enflasyonu desteklemeye devam ediyor.

ECB'nin güçlenen resesyon riski ile rekor seviyelere çıkan enflasyon karşısında politika alanı oldukça daralırken, bankanın buna karşın tarihinde ilk kez 75 baz puan faiz artıracağı fiyatlanıyor.

ECB'nin faiz kararının yanı sıra rekor kırmaya devam eden enflasyonla ilgili yol haritası önem kazanırken, ECB Başkanı Christine Lagarde'ın toplantı sonrası yapacağı açıklamaların varlık fiyatları üzerinde etkili olması bekleniyor.

Bu hafta açıklamalarda bulanan birçok ECB yetkilisi enflasyonla mücadeleye vurgu yaparken, 75 baz puanlık faiz artışını desteklediklerini dile getirdi.

Bölgede enflasyondaki yükseliş güçlü kalmaya devam ederken, Almanya'da enflasyon ağustosta 2 ayın ardından yeniden yüzde 7,9'a çıkarak yaklaşık 50 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

YURT İÇİNDE GÖZLER ENFLASYON VERİLERİNE ÇEVRİLDİ

Yarın gözler TÜİK'in açıklayacağı enflasyon verilerine çevrildi. Saat 10'da TÜFE ve ÜFE rakamları açıklanacak.

Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, ağustos ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 2,27 artmasını bekliyor.

Ekonomistlerin ağustos ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 2,27) göre bir önceki ay yüzde 79,60 olan yıllık enflasyonun yüzde 81,65'e yükseleceği hesaplanıyor.

Hafta içinde açıklanan verilere göre, Türkiye yılın ikinci çeyreğinde yüzde 7,6 büyüyerek beklentileri geride bırakırken, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye ekonomisine yönelik 2022 büyüme tahminini yüzde 3,5'ten 4,5'e yükseltti.