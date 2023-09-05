TÜİK gerçekleri açıklayınca Kılıçdaroğlu memur ve emekliler için gerçek zammı istedi

Kemal Kılıçdaroğlu dün açıklanan enflasyon verilerinin ardından memur, emekli ve işçiler için telafi zam yapılmasını istedi.

TÜİK gerçekleri açıklayınca Kılıçdaroğlu memur ve emekliler için gerçek zammı istedi

Editör: Osmancan Erok

Türkiye İstatistik Kurumu dün ağustos ayı enflasyon verilerini açıkladı. TÜİK’in aylık enflasyon hesaplaması ilk kez ENAG’ın hesaplamasının üzerinde çıktı.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, TÜİK paylaştığı enflasyon verilerine ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

“DERHAL TELAFİ ZAMMI YAPILMALIDIR”

Kılıçdaroğlu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Dün paylaşılan verilerden anlaşılıyor ki TÜİK, hesaplama anlayışını değiştirdi. Bir başka deyişle, verilerin üstündeki makyajı azalttı, gerçeklere yaklaştı.

TÜİK bu “hesaplama” değişikliğiyle, daha önce milletin aldatıldığını; enflasyona göre maaşına zam alan milyonlarca vatandaşın kul hakkının yendiğini; talimat veren Sarayın ve o talimatı yerine getirenlerin suç işlediğini kabul etmiş oldu.

Artık gerçekler konuşuluyorsa, 12 aylık enflasyon %58 değil, %128'dir. Emekliden, işçi ve memurdan özür dilenerek, gerçek oranlara göre, derhal telafi zammı yapılmalıdır.

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TÜİK NE DEDİ ?

TÜİK ağustos ayı enflasyonunu açıkladı. Buna göre enflasyon aylık bazda yüzde 9,09 artarken yıllık bazda ise yüzde 58,94 oldu.

ENAG NE DEDİ ?

ENAG ise enflasyonu aylık bazda yüzde 8,59 yıllık bazda ise yüzde 128,05 olarak açıkladı.

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