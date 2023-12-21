Tarımsal girdi enflasyonu uçtu. Yıllık artış oranı yüzde 40,11 oldu

Kaynak: AA
Tarımsal girdi enflasyonu uçtu. Yıllık artış oranı yüzde 40,11 oldu
Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK tarımsal girdi enflasyonunu açıkladı. Buna göre ekimde girdi enflasyonu yüzde 40,11 arttı. Aylık artış oranı ise yüzde 2,06 oldu.

Tarımsal girdi enflasyonu ekim ayında yüzde 40,11 arttı. Bu rakam,ürünlerin üreticiden tüketiciye ulaşırken, diğer girdilerin eklenmesiyle fiyatların nasıl katlanacağının göstergesi gibi...

TÜİK, Ekim 2023 dönemine ilişkin Tarım-Girdi Fiyat Endeksi yani enflasyonun verilerini açıkladı. Buna göre; Tarım-GFE'de ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 2,06, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 35,87, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 40,11 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 51,53 artış gerçekleşti.

Yıllık Tarım-GFE'ye göre; artışın düşük olduğu alt gruplar yüzde 10,24 ile gübre ve toprak geliştiriciler ve yüzde 25,41 ile tarımsal ilaçlar olurken; yıllık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise yüzde 123,88 ile veteriner harcamaları ve yüzde 95,88 ile diğer mal ve hizmetler oldu. Aylık Tarım-GFE'de artışın düşük olduğu alt gruplar, yüzde 0,92 ile hayvan yemi ve yüzde 1,70 ile tarımsal ilaçlar, aylık artışın yüksek olduğu alt gruplar yüzde 9,69 ile veteriner harcamaları ve yüzde 4,38 ile diğer mal ve hizmetler olarak kaydedildi. Bir önceki aya göre azalış gösteren tek alt grup, yüzde 0,74 ile gübre ve toprak geliştiriciler oldu. (DHA)

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