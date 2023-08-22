TÜİK trafikteki araç sayısını açıkladı

TÜİK, temmuz ayında 232 bin 253 taşıtın trafiğe kaydının yapıldığını, ay sonu itibarıyla trafikte kayıtlı taşıt sayısının 27 milyon 754 bin 948 olduğunu açıkladı.

KAYNAK: DHA
TÜİK trafikteki araç sayısını açıkladı

TÜİK, Temmuz 2023 dönemine ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı. Buna göre; temmuz ayında 232 bin 253 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Trafiğe kaydı yapılan otomobil sayısı 95 bin 960 oldu. Taşıtların yüzde 43,7'sini motosiklet, yüzde 41,3'ünü otomobil, yüzde 9,3'ünü kamyonet, yüzde 3,5'ini traktör, yüzde 1,6'sını kamyon, yüzde 0,3'ünü minibüs, yüzde 0,2'sini otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Temmuz sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı, 27 milyon 754 bin 948 oldu. Taşıtların yüzde 53,3'ü otomobil, yüzde 16,8'i motosiklet, yüzde 15,9'u kamyonet, yüzde 7,7'si traktör, yüzde 3,4'ü kamyon, yüzde 1,8'i minibüs, yüzde 0,8'i otobüs ve yüzde 0,3'ü özel amaçlı taşıt olarak belirlendi.

KAYDI YAPILAN TAŞIT SAYISI YILLIK YÜZDE 107,5 ARTTI

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı, aylık yüzde 19,9 arttı. Temmuzda trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre kamyonette yüzde 32,7, otomobilde yüzde 26,9, kamyonda yüzde 21,8, motosiklette yüzde 13,7, minibüste yüzde 13,3, traktörde yüzde 0,5 artarken; özel amaçlı taşıtta yüzde 54,4 ve otobüste yüzde 6,5 azalış gösterdi. Yıllık değerlendirmede ise trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 107,5 arttı. Temmuzda, geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı minibüste yüzde 235,2, motosiklette yüzde 199,8, otomobilde yüzde 75,9, traktörde yüzde 75,6, kamyonette yüzde 43,7, özel amaçlı taşıtta yüzde 33,8, otobüste yüzde 23,5 ve kamyonda yüzde 18,9 arttı.

901 BİN 725 TAŞITIN DEVRİ YAPILDI

Temmuzda 901 bin 725 taşıtın devri yapıldı. Devri yapılan taşıtların yüzde 62,9'unu otomobil, yüzde 15,7'sini motosiklet, yüzde 14,8'ini kamyonet, yüzde 2,7'sini traktör, yüzde 1,7'sini kamyon, yüzde 1,6'sını minibüs, yüzde 0,4'ünü otobüs ve yüzde 0,2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

OCAK-TEMMUZ DÖNEMİNDE 530 BİN 778 OTOMOBİL KAYDEDİLDİ

Ocak-temmuz döneminde 1 milyon 289 bin 896 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Aynı dönemde trafiğe kaydı yapılan otomobil sayısı da 530 bin 778 olarak gerçekleşti. 530 bin 778 otomobilin yüzde 67,4'ü benzinli, yüzde 19,1'i dizel, yüzde 8,6'sı hibrit, yüzde 3,4'ü elektrikli ve yüzde 1,5'i LPG'li. Temmuz sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 14 milyon 802 bin 645 otomobilin ise yüzde 36,3'ü dizel, yüzde 34,1'i LPG'li, yüzde 28'i benzinli, yüzde 1,2'si hibrit ve yüzde 0,2'si elektrikli.

Ayrıca, ocak-temmuz döneminde kaydı yapılan otomobillerin; yüzde 35,4'ü 1300 ve altı, yüzde 24,2'si 1401-1500, yüzde 20,2'si 1301-1400, yüzde 9,9'u 1501-1600, yüzde 6,2'si 1601-2 bin, yüzde 0,7'si 2 bin 1 ve üstü motor silindir hacmine sahip. Yüzde 34,1'i gri, yüzde 29,2'si beyaz, yüzde 12,3'ü mavi, yüzde 10,2'si siyah, yüzde 7,6'sı kırmızı, yüzde 2,8'i yeşil, yüzde 2,4'ü turuncu, yüzde 0,6'sı sarı ve yüzde 0,6'sı kahverengi renkli.

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