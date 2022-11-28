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TÜİK’e göre Türkiye'de kömür kullanımı arttı

Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayına ilişkin katı yakıt istatistiklerini açıkladı.Katı yakıtlarda eylülde en fazla üretim ve teslimat linyitte yapıldı.

Haber Giriş: 28 Kasım 2022 Pazartesi - 11:17
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TÜİK’e göre Türkiye'de kömür kullanımı arttı. Fiyatı yükseldi ama vatandaş katı yakıta yöneldi

TÜİK’e göre Türkiye'de kömür kullanımı arttı
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Hem doğalgaz fiyatları arttı hem de kömürün...Ancak vatandaş kömüre yöneldi. Çünkü TÜİK verilerine göre linyit kömürün satışı arttı. Buna göre, eylülde katı yakıtların toplam satılabilir üretim miktarları, linyitte 6 milyon 653 bin 341 ton, taş kömürü kokunda 409 bin 929 ton ve taş kömüründe 129 bin 410 ton oldu. Linyitte satılabilir üretim eylülde bir önceki aya göre yüzde 3,7, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,3 arttı.

Teslimat miktarları ise linyitte 6 milyon 262 bin 978 ton, taş kömüründe 3 milyon 277 bin 468 ton ve taş kömürü kokunda 445 bin 976 ton olarak hesaplandı.

Katı yakıtların teslimat yerlerine göre dağılımı incelendiğinde, eylülde taş kömürü teslimatının yüzde 60,8'i termik santrallere, yüzde 15'i kok tesislerine, yüzde 10,5'i demir-çelik haricindeki sanayiye yapılırken, linyit teslimatının yüzde 81,9'u termik santrallere ve yüzde 10,4'ü demir-çelik haricindeki sanayiye gerçekleştirildi.

Taş kömürü kokunda ise en fazla teslimat yüzde 96,2 ile demir-çelik sanayisine yapıldı.Üretilen katı yakıtların teslimatları karşılama oranı eylülde yüzde 106,2 ile en yüksek linyitte gerçekleşti. Bu oran taş kömürü kokunda yüzde 91,9, taş kömüründe yüzde 3,9 olarak belirlendi.

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