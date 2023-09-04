TÜİK'in enflasyonu ENAG'I geçti. İnanmayacaksınız ama

TÜİK'in enflasyonu açıklamasının ardından ilginç bir durum ortaya çıktı. Çünkü TÜİK'in açıkladığı enflasyon aylık bazda ilk defa ENAG'ı geçmiş oldu. TÜİK'in verilerine göre Ağustos ayı enflasyonu yüzde 9,09, ENAG'a göre yüzde 8,59'du.

TÜİK'in enflasyonu ENAG'I geçti. İnanmayacaksınız ama

Enflasyon verilerinde bir ilk yaşandı. Çünkü, aylık bazda TÜİK'in açıkladığı veri ENAG'ı sollamış oldu. TÜİK'in açıkladığı enflasyon verisi Enflasyon Araştırma Grubu'nun (ENAG) açıkladığından fazla çıktı.

Türkiye İstatistik Kurumu'na (TÜİK) göre tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 58,94, aylık yüzde 9,09 oldu.

Akademisyenlerin ve ekonomistlerin oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) verilerine göre ise aylık enflasyon yüzde 8,59; yıllık enflasyon ise yüzde 128,05 olarak hesaplandı.

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