TÜİK üretici enflasyonunu da açıkladı. İşte o rakamlar

TÜİK, Yurt içi tüketici enflasyonuyla birlikte üretici enflasyonunu da açıkladı. Buna göre üretici enflasyonu yüzde 49,41 aylık bazda da yüzde 5,89 artış gösterdi.

TÜİK üretici enflasyonunu da açıkladı. İşte o rakamlar

TÜİK tüketici enflasyonuyla birlikte üretici enflasyonunu da açıkladı. Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık yüzde 49,41, aylık yüzde 5,89 arttı

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Yİ-ÜFE (2003=100) 2023 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 5,89, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 31,59, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 49,41 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 71,97 artış gösterdi.

Sanayinin dört ana sektöründen imalat endeksi yıllık %50,81 arttı

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Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 57,51 artış, imalatta yüzde 50,81 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 17,56 azalış, ve su temininde yüzde 62,64 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında yüzde 45,52, dayanıklı tüketim malında %54,85, dayanıksız tüketim malında yüzde 63,35, enerjide yüzde 3,82 ve sermaye malında yüzde 63,29 artış olarak gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 24,97 ile konut oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 89,31 ile lokanta ve oteller oldu.

Yıllık Yİ-ÜFE'ye göre 10 alt sektör daha düşük, 19 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi

Yıllık azalış gösteren tek alt sektör yüzde 17,56 ile elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme oldu. Buna karşılık diğer madencilik ve taş ocakçılığı ürünleri yüzde 89,56, temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları yüzde 80,63, içecekler yüzde 77,29 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

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Aylık Yİ-ÜFE'ye göre 11 alt sektör daha düşük, 18 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi

Aylık azalış gösteren tek alt sektör yüzde 5,05 ile elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme oldu. Buna karşılık kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 20,24, ham petrol ve doğal gaz yüzde 16,19, metal cevherleri yüzde 12,69 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

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