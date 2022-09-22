22 Eylül 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 22°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Tüketici Güven Endeksi açıklandı

TÜİK eylül ayına dair tüketici güven endeksi verilerini açıkladı. Açıklanan verilere göre, tüketici güven endeksi eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 0,3 oranında arttı.

Haber Giriş: 22 Eylül 2022 Perşembe - 10:55
Takip Et

Tüketici Güven Endeksi açıklandı

Tüketici Güven Endeksi açıklandı
+
Aa
-

ANKA

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 0,3 oranında arttı.

TÜİK eylül ayına dair tüketici güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 0,3 oranında arttı. Ağustos ayında 72,2 olan endeks, eylül ayında 72,4 oldu.

TÜİK'in verilerine göre,genel ekonomik durum 12 aylık beklentisinde de iyileşme oldu:

- Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi ağustosta 72,8, eylülde 71,4 oldu.  

-Gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi ağustosta 72,8 iken eylülde 74,0’a çıktı.

- Gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi de 89,8’den 91,0’a yükseldi.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Abbas
22.09.2022 12:06
Güvensiz ama bu güvensizlik Minnacık azalmış, bir akp Li Doktor hekimin dediği gibi, Mini mini gıdımcık  
 
Kardan Adam
22.09.2022 11:12
Tüketici güven endeksi nedir anlamam pazara çarşıya bakarım ekonomi çok kötü piyasa durgun her şey var ve bu çok parası olan için. gerisi ucuz bulursa kuyrukta Buda memleketteki krizi gösterir  
 
M.KESME
22.09.2022 11:10
TUİK in hiçbir şekilde açıkladığı verilere güvenmiyorum  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Ekonomist ve SGK Uzmanı asgari ücrete yapılacak zammı ve en düşük emekli aylığının yükseltileceği rakamı açıkladı
1
﻿Ekonomist ve SGK Uzmanı asgari ücrete yapılacak zammı ve en düşük emekli aylığının yükseltileceği rakamı açıkladı
﻿Ekonomist ve SGK Uzmanı asgari ücrete yapılacak zammı ve en düşük emekli aylığının yükseltileceği rakamı açıkladı
﻿Üvey baba eziyeti kamerada! 14 yaşındaki çocuğu öldüresiye dövdü
2
﻿Üvey baba eziyeti kamerada! 14 yaşındaki çocuğu öldüresiye dövdü
﻿Üvey baba eziyeti kamerada! 14 yaşındaki çocuğu öldüresiye dövdü
﻿AKP'li Şamil Tayyar'dan olay yaratacak Süleyman Soylu iddiası: Partide herkese söylemiş
3
﻿AKP'li Şamil Tayyar'dan olay yaratacak Süleyman Soylu iddiası: Partide herkese söylemiş
﻿AKP'li Şamil Tayyar'dan olay yaratacak Süleyman Soylu iddiası: Partide herkese söylemiş
﻿Erdoğan'ın oylarındaki son durum son ankette ortaya çıktı
4
﻿Erdoğan'ın oylarındaki son durum son ankette ortaya çıktı
﻿Erdoğan'ın oylarındaki son durum son ankette ortaya çıktı
﻿Belediye başkanı açıkladı. O ilimizin bir aylık suyu kaldı
5
﻿Belediye başkanı açıkladı. O ilimizin bir aylık suyu kaldı
﻿Belediye başkanı açıkladı. O ilimizin bir aylık suyu kaldı
﻿Suriye Perinçek'i istemedi. ''Gelmeyin'' denilince ateş püskürdü
6
﻿Suriye Perinçek'i istemedi. ''Gelmeyin'' denilince ateş püskürdü
﻿Suriye Perinçek'i istemedi. ''Gelmeyin'' denilince ateş püskürdü
﻿Kestane Karası Fırtınası kapıya dayandı. Fırtınanın hangi gün başlayacağı açıklandı. Her yere uyarı gönderildi
7
﻿Kestane Karası Fırtınası kapıya dayandı. Fırtınanın hangi gün başlayacağı açıklandı. Her yere uyarı gönderildi
﻿Kestane Karası Fırtınası kapıya dayandı. Fırtınanın hangi gün başlayacağı açıklandı. Her yere uyarı gönderildi
﻿ Kazana düşen işçi öldü
﻿ Kazana düşen işçi öldü
﻿ Kazana düşen işçi öldü
﻿Hatay'da böcek toplayan kişiye 109 bin lira para cezası
﻿Hatay'da böcek toplayan kişiye 109 bin lira para cezası
﻿Hatay'da böcek toplayan kişiye 109 bin lira para cezası
﻿İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 73 kilo 550 gram uyuşturucu ele geçirildi
﻿İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 73 kilo 550 gram uyuşturucu ele geçirildi
﻿İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 73 kilo 550 gram uyuşturucu ele geçirildi
﻿Konya’da 278 adet kaçak telefon ele geçirildi
﻿Konya’da 278 adet kaçak telefon ele geçirildi
﻿Konya’da 278 adet kaçak telefon ele geçirildi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.