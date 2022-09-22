Tüketici Güven Endeksi açıklandı

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 0,3 oranında arttı.

TÜİK eylül ayına dair tüketici güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 0,3 oranında arttı. Ağustos ayında 72,2 olan endeks, eylül ayında 72,4 oldu.

TÜİK'in verilerine göre,genel ekonomik durum 12 aylık beklentisinde de iyileşme oldu:

- Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi ağustosta 72,8, eylülde 71,4 oldu.

-Gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi ağustosta 72,8 iken eylülde 74,0’a çıktı.

- Gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi de 89,8’den 91,0’a yükseldi.