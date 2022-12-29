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Tüketici krediler artıkça artıyor. Bir haftada 16 milyar arttı 1 trilyon 66 milyarı aştı

Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 7 trilyon 494 milyar 701 milyon liraya, toplam mevduatı ise 8 trilyon 787 milyar 157 milyon liraya yükseldi. Tüketici kredileri ise bir hafta 16 milyar 606 milyon lira artışla 1 trilyon 66 milyar 642 milyon liraya yükseldi.

Haber Giriş: 29 Aralık 2022 Perşembe - 17:03
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Tüketici krediler artıkça artıyor. Bir haftada 16 milyar arttı 1 trilyon 66 milyarı aştı

Tüketici krediler artıkça artıyor. Bir haftada 16 milyar arttı 1 trilyon 66 milyarı aştı
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 23 Aralık itibarıyla 79 milyar 156 milyon lira arttı. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 7 trilyon 415 milyar 545 milyon liradan 7 trilyon 494 milyar 701 milyon liraya çıktı.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil), geçen hafta 54 milyar 640 milyon lira arttı. Söz konusu haftada yüzde 0,6 yükselen bankacılık sektörü toplam mevduatı, 8 trilyon 787 milyar 157 milyon lira oldu.

TÜKETİCİ KREDİLERİ 1 TRİLYON  66 MİLYAR 642 MİLYONA ULAŞTI

Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 23 Aralık itibarıyla 16 milyar 606 milyon lira artışla 1 trilyon 66 milyar 642 milyon liraya yükseldi. Söz konusu kredilerin 358 milyar 709 milyon lirası konut, 46 milyar 642 milyon lirası taşıt ve 661 milyar 291 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 9 milyar 210 milyon lira artarak 968 milyar 54 milyon liraya çıktı. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları da yüzde 4 yükselerek 422 milyar 267 milyon lira oldu. Bireysel kredi kartı alacaklarının 208 milyar 343 milyon lirası taksitli, 213 milyar 924 milyon lirası taksitsiz oldu.

YASAL ÖZ KAYNAKLAR ARTTI

BDDK haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 23 Aralık itibarıyla bir önceki haftaya göre 1 milyar 819 milyon lira azalarak 159 milyar 107 milyon liraya geriledi. Söz konusu takipteki alacakların 136 milyar 247 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynaklar 61 milyar 268 milyon lira artarak 1 trilyon 651 milyar 245 milyon lira oldu.

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