Sayıştay olmasa öğrenemeyeceğiz. Demirören'den sonra spor kulüpleri de Ziraat'a borcunu ödemedi

Birgün'den Nurcan Gökdemir'in hazırladığı habere göre Ziraat Bankası’ndan spor kulüplerine verilen kredilerin geri ödemesinde sorun yaşanıyor. Sayıştay, bankadan, yakın takibe alınan 4,6 milyar TL’lik kredinin tahsilini sağlamasını istedi. Sayıştay’ın Ziraat Bankası hesaplarına ilişkin denetim raporunda, spor kulüplerine ait kredilere ilişkin yapılan incelemelerde, istihbarat raporlarında ve erken uyarı sisteminde yer alan olumsuz kayıtlara rağmen tahsislerin yapıldığı belirtildi. Raporda, kullandırılan kredilerin geri ödemelerinde sorunlar yaşandığı, bazılarının ödemesiz dönemden sonra yapılandırılmak zorunda kalındığı, bazılarının ise kısa süre içerisinde ikinci defa yapılandırıldığı belirlendi. Raporda yer alan bilgilere göre bu krediler ve son durumları özetle şöyle:

Şişli/İstanbul Kurumsal Şube’nin 5509.... numaralı müşterisinin 1,5 milyar TL riski bulunuyor. 2019’da Yönetim Kurulu Kararı ile 250 milyon TL+12,5 milyon avro olan kredi limitleri 500 milyon TL+12,5 milyon avro düzeyine çıkarıldı ve kredileri ile birikmiş faizleri ilk 2 yıl anapara ödemesiz faiz ödemeli toplam 60 ay vadeli yapılandırıldı. Yapılandırma sonrasında 2 yıl anapara ödemesiz 5 yıl vadeli 375 milyon TL taksitli kredi kullandırıldı. Geri ödemelerde yaşanan sorunlar üzerine 15 ay anapara ve faiz ödemesiz, 15-27’nci ay arası sadece faiz ödemeli ve 27’nci aydan itibaren anapara ve faiz ödemeli olmak üzere toplam 108 ay vadeli olarak yapılandırıldı.



Şişli/İstanbul Kurumsal Şube’nin 6195.... numaralı müşterisine 2012’de kullandırılan kredinin toplam riski 1,3 milyar TL’ye çıktı.



Geri ödemelerde yaşanan sorunlar üzerine 2021’de yönetim kurulu kararı kapsamında 1,2 milyar TL olan limit 1,4 milyar TL’ye yükseltildi ve bir dönem anapara, bir dönemde hem anapara hem faiz ödemesiz 108 ay vadeli olarak yapılandırıldı.



Şişli/İstanbul Kurumsal Şube’nin 6267.... müşterisinin 2017’de aldığı kredinin güncel riski 1,1 milyar TL olarak hesaplandı. Bu müşteri ile de geri ödemede sorun yaşanınca diğerleri gibi aynı koşullarda borcu 108 ay vade ile yapılandırılması kararı alındı.



Trabzon Ticari Şube’nin 5980.... müşterisi ile kredi ilişkisi 2018’de başladı. Geri ödemesi sorunlu olan şirketin güncel riski 628,1 milyon TL oldu. Bu müşteri de borcunu geri ödemede sorun yaratınca borcu ilk 2 yıl anapara ödemesiz 3 ayda bir faiz ödemeli, 2’nci yılın sonundan itibaren 3 ayda bir ödemeli 9 yıl vadeli olarak yapılandırıldı.



Kayseri Ticari Şube’nin 3243.... müşterisinin 2019 yılından bu yana süren kredi ilişkisinde güncel riski 106,8 milyon TL olarak hesaplandı. Borcunu ödemeyen şirketin 100 milyon TL olan kredi limiti 137 milyon TL’ye yükseltildi.



BİLE BİLE KREDİ VERDİLER İDDİASI



Raporlarda yer alan olumsuz bilgilere ve banka erken uyarı sisteminde yer alan uyarı notlarına karşın kredi tahsisinin yapıldığı ifade edildi. Kulüplerin kredi tahsis edildiği ya da limit artışının yapıldığı dönemlerde firmalarla ilgili diğer banka ödeme problemi, diğer banka yapılandırma, faiz tahakkuk kaydı ve bunlara benzer birçok kaydının bulunduğuna dikkat çekildi. Bankanın kredileri artarken aynı dönemde kulüplerin firmaların çalıştığı finansal kuruluşların sayısında sürekli bir azalış olduğuna dikkat çekildi.