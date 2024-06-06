Tüketici kredileri 1 triloyn 600 milyar liraya dayandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini yayımladı.

TCMB verilerine göre, bankacılık sektörünün toplam mevduatı (bankalar arası dahil) 31 Mayıs ile biten haftada 181 milyar 692 milyon 824 bin lira azalış gösterdi. Böylece toplam mevduat 16 trilyon 452 milyar 660 milyon 725 bin liraya geriledi.

Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 1,02 düşüş gösterdi ve 9 trilyon 652 milyar 137 milyon 969 bin lira düştü. Yabancı, (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 1,35 azalışla 6 trilyon 62 milyar 870 milyon liraya indi.

TAKSİTLİ TİCARİ KREDİ MİKTARI ARTTI

Mevduat bankalarındaki tüketici kredileri, geçen hafta yüzde 1,28 artış gösterdi. Böylece tüketici kredilerinin toplam miktarı 1 trilyon 599 milyar 172 milyon oldu. Aynı dönemde taksitli ticari krediler de artış gösterdi. Taksitli ticari krediler 1 trilyon 517 milyar 660 milyon liraya çıktı. Kredi kartları bakiyesi de yüzde 2,83 artış gösterdi 1 trilyon 921 milyar 306 milyon liraya ulaştı.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 403 milyar 630 milyon 453 bin lirası konut, 70 milyar 648 milyon 279 bin lirası taşıt ve 1 trilyon 124 milyar 893 milyon 972 bin lirası diğer kredilerden oluştu.